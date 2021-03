Práce pro studenty mají dost i letos Služby města Jihlavy. „Zaměstnáme studenty od šestnácti let, jestli to covidová situace dovolí. Mohou pracovat ve Vodním ráji jako plavčíci, starat se o zeleň, dělat drobné opravy. Dost práce máme i na skládce a ve sběrném dvoře,“ informoval za Služby města Jihlavy mluvčí Martin Málek.

Letní brigádou u města by nepohrdla studentka Jana Holendová z Jihlavy. „Nějaká koruna by se mi hodila. Letos to bude s brigádami kvůli viru asi bída, chtěla jsem jít do nemocnice, ale tam mě máma nespustí,“ postěžovala si.

Za oboustranně výhodné považuje letní brigády pro studenty místostarosta Chotěboře David Šafránek. „Studenti jsou na brigádě u technických služeb Teles,“ sdělil místostarosta a vysvětlil, že technické služby jsou ve městě většinou už společnost s.r.o. „Od města dostanou každý rok balík peněz. Jak s tím hospodaří a koho z nich platí, není věc města. Takže platy brigádníků zajistí samy z vlastního fondu," dodal. O brigádníky je v Chotěboři zájem. „Máme pro ně práce dost,“ vzkázal jednatel Telesu Chotěboř Ladislav Dopita.

Brigády nabízejí i technické služby ve Velkém Meziříčí. „Ano, studenty bereme na pomocné práce, například nátěry a úklid,“ upřesnil Jaroslav Mynář, jednatel.

Už tři roky nabízí studentům možnost si vydělat město Golčův Jeníkov. „Má to u nás tradici. Studenti jsou k ruce zaměstnancům technických služeb. Uklízejí a dělají všechno, co je potřeba,“ upřesnil místostarosta Jiří Brož. Studenti se mohou hlásit už v dubnu. „Každoročně je to nejméně desítka lidí. Letos to bude asi víc. Kvůli viru asi moc brigád nebude,“ poznamenal Brož.