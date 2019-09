Studenti stavební školy z Brodu jsou mistry republiky

Havlíčkův Brod – Vítězstvím v celorepublikovém finále soutěže stavebních řemesel v Praze se mohou pochlubit dva studenti Střední průmyslové školy stavební ak. Bechyně z Havlíčkova Brodu Matouš Adamec a Erik Sklenář. Do finále postoupili poté, co skvěle zabodovali ve stejné soutěži v Hradci Králové, a není to jejich první úspěch.

Erik a Matouš teprve studují, ale už ve svém oboru patří ke špičce. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni