Světlá nad Sázavou – Máte doma oblečení, boty, ručníky, prostěradla nebo třeba kusy látek, které už nevyužijete? Odneste je na Uměleckoprůmyslovou akademii a gymnázium ve Světlé nad Sázavou. Studenti tady zorganizovali charitativní sbírka, která pomůže potřebným.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Se starými věcmi mohou zájemci na Akademii zamířit od pondělí 1. do úterý 2. dubna. „Sbírka probíhá v pondělí od 14.00 do 17.00 a v úterý od 9.30 do 17.00. Po jejím skončení sem v nejbližších den přijede Diakonie Broumov, která si věci přebere a daruje dle svého uvážení potřebným,“ přiblížil za organizátory Michal Hájek.