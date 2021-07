Zúčastnili se jí dobrovolně studenti prvního až třetího ročníku gymnázia Havlíčkův Brod. „Asi čtvrtina byla proti nákaze odolná a nepředstavují závažné riziko šíření ve společnosti. Naopak přispívají k navození kolektivní imunity,“ upřesnila výsledky výzkumu mluvčí nemocnice Petra Černo.

Studii organizovalo Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků ČR. Dále zdravotníci z nemocnice v Brodě a odborníci na virologii z Prahy a Ostravy. Pracovníci laboratoře v červnu zkoumali protilátky v krvi u 196 studentů. Eliška Zikmundová popsala jak celá studie probíhala. „Nejdřív jsme vyplnili anonymní test. Ptali se nás, kdo z rodiny měl covid a s jakým průběhem. Jestli jsme byli na PCR testu. Jestli jsme my sami měli covid. Pak nám odebrali krev,“ upřesnila budoucí maturantka.

Výsledky zveřejnila havlíčkobrodská nemocnice. „Ve studii jsme zjistili, že v 83 ze 196 rodin se vyskytla infekce SARS-CoV-2 prokázaná testem PCR a studenti byli spolu s rodinou v karanténě. Z nich 62 studentů mělo pozitivní výsledky, ale u 21 z těch, kteří byli v karanténě, byly negativní. To znamená že tito studenti neonemocněli a ani jim nebyla nákaza prokázána pomocí testu PCR v rámci trasování,“ uvedl Václav Fejt z Oddělení společných laboratoří nemocnice Havlíčkův Brod, který byl vedle členů Sdružení mikrobiologů imunologů a statistiků odborným garantem studie.

Podle Zikmundové byla studie velice zajímavá. „Myslím, že je to signál do budoucna, že školy není na podzim potřeba plošně zavírat. Pro nás budoucí maturanty by to byl problém. Jsem ráda, že třeba já mám proti covidu protilátky. Ovšem myslím, si že podpořit imunitu očkováním rozhodně má smysl,“ poznamenala studentka.

Podle názoru ředitele gymnázia Hynka Bouchala byla studie poučná. „Účast pro nás měla velký význam. Výsledky studie potvrdily, že procento studentů s protilátkami je poměrně vysoké, dává nám to naději, že by na podzim už k žádnému plošnému lockdownu dojít nemuselo,“ konstatoval.

Odhad podílu osob rezistentních vůči infekci SARS-CoV-2 v populaci studentů vyššího gymnázia po jednotlivých ročnících:



- První ročník podíl odolných 21,2 procent.



- Druhý ročník 30 procent.



- Třetí ročník 25 procent.