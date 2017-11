Studentka z České Bělé je druhou nejkrásnější hasičkou Čech a Slovenska

Česká Bělá – Sbor dobrovolných hasičů z České Bělé si na své konto připsal další úspěch. Ve svých řadách má nejen šikovné a obětavé hasiče, kteří likvidují požáry, pomáhají při záplavách a vítězí v požárních sportech, ale nově také druhou nejkrásnější hasičku ČeskoSlovenska 2017. Tou se stala půvabná brunetka Lucie Léblová. Titul I. vícemiss získala v noci z pátku na sobotu v pražském Top hotelu.

Vášeň pro ušlechtilý sport na jedné straně, na druhé straně krása, taková je soutěž Miss Hasička ČeskoSlovensko a Hasič roku, která je určena dobrovolným i profesionálním členům hasičských organizací. Jejím cílem je zvýšit atraktivitu a povědomí o činnostech sdružení dobrovolných hasičů v obcích a krajích a o hasičském sportu jako takovém.



Druhou nejkrásnější hasičkou pro letošní rok se stala osmnáctiletá Lucie Léblová z SDH Česká Bělá. 170 centimetrů vysoká studentka Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě se do soutěže přihlásila s cílem zvítězit a získat pro svou jednotku finanční podporu. Kromě požárního sportu miluje také jízdu na koni, procházky v přírodě nebo fotografování. Po maturitě by ráda pokračovala ve studiu na škole se zaměřením na integrovaný záchranný systém.



Hasičskému sportu se věnuje již několik let. „Před časem jsem přemýšlela o nějaké volnočasové aktivitě, a jelikož jsou v našem městysu fotbalisté, hokejisti a hasiči, volba byla jasná. V roce 2014 jsem se přihlásila do sboru dobrovolných hasičů. Holky mě potřebovaly do týmu na závod braňák (závod požárnické všestrannosti),“ říká o svých začátcích ve sboru.

Při závodu v požárním útoku ji najdeme na pozici pravého proudu, ve štafetě skáče příčné břevno. „Když se něco nepovede, jsem naštvaná sama na sebe. Trénovat tuto disciplínu můžu kdykoliv, hřiště mám hned vedle domu. Jako tým vyhráváme okrskové i okresní soutěže. V krajské soutěži na svoje prvenství teprve čekáme,“ doplňuje sympatická brunetka.



Dobrovolní hasiči z České Bělé letos sklízejí jeden úspěch za druhým. Kromě dobrého umístění v řadě soutěží si teď si mezi ně mohou připsat i jednu z nejkrásnějších hasiček v Čechách a na Slovensku. „Měla jsem to štěstí, že jsem to mohla zažít,“ raduje se z úspěchu Lucie Léblová.



Historie samotného sdružení SDH Česká Bělá sahá až do roku 1881. Po založení sboru tehdy volali lidé nejen z Bělé, ale i z okolních obcí. Důvodem byly především velké požáry, které oblast postihly. Při jednom z nich, v roce 1842, shořelo 25 domů. Další velký požár v roce 1863 pak zničil 42 domů.

V současnosti má sbor jednu z největších členských základen v okrese Havlíčkův Brod. Počet všech členů se pohybuje okolo čísla 170. Vedle dospělých působí u sboru i oddíl mladých hasičů, mezi jehož členy je 25 dětí a deset dorostenců. Ve výjezdové jednotce jsou dvě devíti členná družstva. Jednotka provádí nejen protipožární ochranu, ale poskytuje i technickou pomoc při záplavách, odklízení sněhu ze střech nebo v případě jiného ohrožení.



Hasiči se nedávno pořádně zapotili při řádění vichřice Herwart, která se s ničivou silou přehnala i přes Havlíčkobrodsko a za sebou nechala polámané stromy i stovky domácností bez elektřiny. Během zhruba osmi hodin zasahovali u více než deseti případů. Odstraňovali popadané stromy, zajišťovali průjezdnost silnic nebo upevňovali ulétlou střechu na rodinném domě.





Práci hasičů na vyhlášení soutěže Miss Hasička ČeskoSlovensko 2017 ocenil i moderátor Libor Bouček. „Celým tím děním okolo soutěže chceme také poděkovat všem hasičům za to, co pro nás dělají. Po nedávných událostech, je to opravdu aktuální. Jste výjimeční,“ složil poklonu všem hasičům.