Situaci na všech hlavních silnicích v Havlíčkově Brodě mapoval Deník v pondělí 23. října v době od osmi do deseti dopoledne. Řada aut se ráno pomalu šine Žižkovou ulicí směrem do centra. Jana Smejkalová jezdí každé ráno autobusem z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu. „Dneska to ještě jde, ale několikrát do týdne je kolona od centra až za penzion Starr. Mám strach, že to do práce nestihnu. Někdy nám řidič otevře kvůli koloně autobus už před zastávkou. Když mám cestu autobusem až na terminál, tak radši vystoupím na Žižkově a jdu na terminál zadem kolem řeky a Kauflandu. Je to rychlejší,“ vysvětluje.

VÝZVA: Jste řidič? Jaké máte zkušenosti s jízdou Havlíčkovým Brodem? Napište Deníku na adresu havlickobrodsky@denik.cz. Děkujeme za každý názor.

Podobná situace je i na silnici Lidická s výpadovou na Jihlavu. Souvislá hradba aut, dodávek a kamionů se táhne silnicí až shora od areálu bývalé zemědělské školy a pokračuje dál, často i za město. Řidič Milan Kašparovský tankoval u benzinové stanice, která je u výjezdu z města, a snaží se vyjet na silnici. Kolona stojí shora dolů, druhá se valí zdola nahoru. „Obchvat Brodu měl být už dávno. Je na čase. Původní termín byl prosinec 2022. Jenže se do toho kolotoče namontovali archeologové a majitel pozemků Hrtús. Tak se to všechno o rok posunulo a tohle je výsledek,“ stěžuje si řidič.