Oudoleň – Ke změnám ceny vodného museli sáhnout v Oudoleni na Havlíčkobrodsku. Důvodem je, stejně jako jinde, sucho a s tím rostoucí náklady na zabezpečení kvalitního vodního zdroje.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Tento problém se dotýká i naší obce. V loňských letních měsících už sotva stačil dodávat náš současný vrt vodu do obce. Abychom se nedostali do situace, kdy bude obec bez vody, nechali jsme v minulém roce vyvrtat nový vrt. Vrt je vydatný, ale voda není v požadované kvalitě, proto nás čeká v letošním roce vybudování úpravny vody. Do budoucna plánujeme i zvětšení rezervoáru v Olšinách,“ informoval v obecních zprávách obyvatele Oudoleně místostarosta Petr Zvolánek.