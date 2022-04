Super drahou čističku bude mít Pohled do konce roku

Skoro sto deset milionů bude stát stavba čistírny odpadních vod v Pohledu na Havlíčkobrodsku. Obec stavbu zahájila před rokem. Podle starosty Milana Klementa je to co do rozsahu a nákladů největší stavba novodobé historie obce.

Se stavbou čističky za víc než sto milionů začali v Pohledu loni. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„V současné době je hotovo asi sedmdesát procent stavby. Zbývá dokončit stavební práce na kanalizaci kanalizace a vodovodu v části Nad Tratí, připojení čtyř čerpacích stanic a čistírny odpadních vod na zdroj elektrické energie a opravy komunikací," informoval Klement. Pravděpodobný termín kolaudace vodovodní a kanalizační sítě, včetně zahájení zkušebního provozu čistírny, bude v září letošního roku. Poté začne postupné připojování jednotlivých domácností na vodovodní a kanalizační síť, které bude probíhat také v první polovině příštího roku.