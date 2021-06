Na otevření nové nákupní zóny se mohou těšit obyvatelé Ždírce nad Doubravou. Otevře se do konce roku nebo nejdéle na jaře roku příštího. Staví ho společnost Nimiru z Havlíčkova Brodu, která zákazníkům nabídne kromě supermarketu řetězce Penny ještě nákupní galerie se čtyřmi obchody asi za 70 milionů. „Ždírec se rychle rozrůstá. Jezdí sem nakupovat i lidé z celého okolí. Já nový market určitě uvítám,“ komentovala stavbu Pavlína Málková.

Nákupní galerie Ždírec nad Doubravou



* Staví společnost Nimiru Havlíčkův Brod.

* Cena zhruba 70 milionů. Centrem je supermarket Penny, plus další čtyři obchody.

* Rozloha galerie asi 1500 metrů čtverečních.

* Otevřeno do konce roku 2021 nebo nejdéle na jaře 2022.



* Zdroj: Společnost Nimiru

Jak vysvětlil starosta Bohumír Nikl, postaví Nimiru obchodní zónu na pozemku kde byl dřív autobazar. „Na tom pozemku postaví Nimiru nákupní centrum, největší ve městě s parkovištěm pro víc než stovku aut,“ upřesnil starosta. Podle šéfa havlíčkobrodské společnosti Nimiru Petra Ošlejška má stavba začít co možná nejdřív. „ Pozemek je náš. Chtěli bychom začít stavět co nejdřív to půjde. Ale jsou problémy se stavebním materiálem. Třeba koupit betonové konstrukce je problém. Stejně tak měď, železo a hliník. Za koronaviru jely některé podniky jen na jednu směnu a na výrobě je to znát,“ poznamenal.

Jak upřesnil Ošlejšek, základním stavebním kamenem obchodního centra je supermarket Penny. Na něj navazují čtyři další obchody. Například Pepco nebo prodejna pro chovatele. Časem se určitě přihlásí další, konstatoval Ošlejšek. Podle starosty Nikla v plánu je také výstavba ruční myčky automobilů se třemi mycími boxy. „Velice vítám tento záměr firmy Nimiru v této lokalitě,“ poznamenal. Společnost Nimiru postavila už ve Ždírci obchodní dům Albert. Jak dodal Petr Ošlejšek, s vedením radnice ve Ždírci se skvěle jedná, mrzí ho ale že se mu nepodařilo v domovském městě Havlíčkův Brod uvést do provozu obchodní dům Tesco.

Nákupní možnosti obyvatel Ždírce se tak výrazně zvýší. Kromě supermarketu Albert je tu ještě řetězec Coop. Menší obchody, jako drogerie, maso a uzeniny se soustředí hlavně v centru. Podle starosty Nikla jezdí proto někteří lidé za většími nákupy do Chotěboře nebo Havlíčkova Brodu.