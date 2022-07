Například dvě rodiny, Syberovi a Musilovi, napsaly stížnost do přibyslavského občasníku s návrhem, aby radní udělali ze hřbitova rovnou parkoviště. Stížnost zakončily větou: „Hlavně, abychom příští průmyslové zástavbě nemuseli uvolnit i část hřbitova.“

Ani farář Pavel Sandtner nepovažuje myšlenku stavět u hřbitova za ideální. „Že bych z toho měl zrovna radost, to se říct nedá. Doufám, že stavba marketu bude natolik vkusná, že nenaruší pietu místa,“ sdělil.

Roman Novotný jezdí do Přibyslavi nakupovat z vesnice a supermarket vítá. „Ve městě je jedna samoobsluha a Vietnamec. To je na Přibyslav málo,“ poznamenal s tím, že tomu také odpovídají ceny. Ani Jana Augustinová není proti. „Chápu, že některým věřícím se to nelíbí, ale věřím, že obchodní dům stavbu vyřeší tak, aby nikoho nepohoršila. Doba se mění, s tím se nedá nic dělat,“ poznamenala. Stejný názor má i přibyslavský živnostník Zbyněk Benc. „Mně obchod u hřbitova nevadí,“ konstatoval.

Podle manažera společnosti Penny Tomáše Kubíka jsou obavy zbytečné. „O podobě našich prodejen jednáme s úřady, architekty, památkáři. Chceme, aby se prodejna stala součástí místního prostředí. Dokázali jsme postavit prodejny i v historických budovách center. Prodejnu navrhujeme s respektem k danému místu,“ řekl Deníku v době, kdy market byl jen na papíře.

Starostové z Brodska bojují o autobusy: obce si je musí zaplatit, zní z kraje

Stavba začala se zpožděním. To ale vzniklo podle společnosti Penny nedostatkem stavebního materiálu na trhu.

O rozšíření nákupní sítě v Přibyslavi se mluvilo dlouho. Podle starosty Martina Kamaráda o tom radní jednali s několika zájemci, ale nikdy to neskončilo úspěšně. „Všichni chtěli stavět buď přímo v centru, nebo hned u hlavní silnice,“ poznamenal.

Jediné jednání, které radní dovedli do konce, bylo se společností Penny. Obchod měl stát ale někde jinde. „Původně chtěli stavět na pozemku nedaleko nádraží, ale ukázalo se, že pozemek leží v ochranném pásmu budoucího obchvatu města," vysvětlil starosta Kamarád, proč z tohoto záměru sešlo.

Společnost Penny se posléze dohodla se soukromým vlastníkem pozemku vedle hřbitova. Pozemek byl podle starosty Kamaráda už před dvaceti lety v územním plánu města vedený jako komerční zóna pro bytovou nebo průmyslovou výstavbu.

Agresivní rodina bydlí v Golčově Jeníkově pořád, lidé si na ně stěžují

Starosta zároveň chápe, že obchod vedle hřbitova se některým obyvatelům Přibyslavi nezamlouvá. „Radnice žádala, aby společnost Penny přistupovala ke stavbě citlivě. Ta původně chtěla, aby přímo u hřbitovní zdi nebyl obchod, ale parkoviště. Jenže to jsme zamítli. Jednak z důvodu bezpečnosti kvůli vytížené hlavní silnici na Havlíčkovu Borovou, ale i proto, že sousedství parkoviště by bylo pro hřbitov horší než obchod,“ vysvětlil starosta.

Prodejna tedy bude stát blíž hřbitova, parkoviště je plánované za obchodem ven z města. Hřbitov od obchodu oddělí desetimetrový pás zeleně a cesta. „Navíc obchod nebude na stěnu u hřbitova umisťovat billboardy a reklamní plochy,“ dodal místostarosta města Michael Omes.