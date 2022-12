Násilná smrt muže samotáře šokovala Golčův Jeníkov. Tělo našly děti

I když měl jednatel společnosti Nimiru Petr Ošlejšek jasné plány, z akce nakonec sešlo. „Byly problémy se stavebním materiálem. Třeba koupit betonové konstrukce bylo takřka nemožné. Stejně tak měď, železo a hliník. Za koronaviru jely některé podniky jen na jednu směnu a na výrobě je to znát,“ vysvětlil Ošlejšek Deníku, proč se rozhodl pozemek prodat.

Koupila jej firma, která staví pro společnost Penny. „Mají úplně jiné podmínky než my. Jsem rád, že se nám podařilo pozemek a vlastně celý náš projekt prodat,“ konstatoval ve finále Ošlejšek. To potvrdila i radnice ve Ždírci nad Doubravou. „Stavbu marketu by měla provádět dceřinná společnost Penny. V současné době se pracuje na změnách v projektu. Výstavba je plánována na rok 2024,“ informoval starosta Bohumír Nikl.