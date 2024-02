Šlo o úmysl? Cennou Šupichovu vilu v Brodě zničil požár

Pro obyvatele Brodu, kteří si cení městských památek nebo kolem vily chodí pravidelně, je to dobrá zpráva. Podle Aleše Veselého zástupce ředitele Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je vila krásnou ukázkou stavitelského umění přelomu 19. a 20. století. „Stavitel Šupich byl v tehdejším Německém Brodě známá osobnost. Po požáru byla vila zabezpečená jen provizorně. Jsem rád, že dojde na její rekonstrukci. Byla by škoda, kdyby o ni město přišlo,“ řekl Deníku Veselý.

O podpoře rekonstrukce Šupichovy vily z městské kasy jednali brodští zastupitelé a nakonec téměř jednomyslně schválili pro majitele vily na první etapu podporu přes 132 tisíc korun, což je deset procent celkových nákladů.

Požár Šupichovy vily: K požáru došlo: neděle 6. června 2021 před půl třetí ráno

Škoda: 11,6 milionu korun

Evakuováno: 27 osob, dvě skončily v péči zdravotníků

Zasahovalo: devět hasičských jednotek, událost vyšetřovala policie Zdroj: HZS Kraje Vysočina, Krajské ředitelství policie Jihlava.

Pro zvedl ruku například zastupitel Jan Schwarz. „Příspěvkem na opravy dává město najevo, že mu na domácích památkách záleží. Cením si každé historické budovy v Brodě. Už nechci, aby původně tak krásná vila dělala městu ostudu. Peníze, kterými radnice na opravu přispěje, stejně zůstanou doma, proto jsem byl pro,“ vysvětlil Deníku Schwarz.

Na veřejném jednání byl proti zastupitel Jan Kerber. Jak vysvětlil vila byla v minulosti využívaná komerčním způsobem jako ubytovna, což zřejmě zavinilo její současný stav.

Šupichova vila v Havlíčkově Brodě: Šupichova vila stojí v lukrativní lokalitě na rušné městské třídě v Havlíčkově Brodě.

Postavil ji v roce 1881 v novorenesančním stylu známý brodský stavitel a člen rady města Josef Šupich, žák známého architekta Josefa Zítka, autora původního projektu Národního divadla v Praze.

Největší slávu zažila v 19. století a v době První republiky. Stavba je památkově chráněna od 1. září 2010 jako kulturní památka.

Chátrá od 6. června 2021, kdy ve vile vypukl ničivý požár a nadělal škody za 11 milionů korun. Od té doby je vila neobyvatelná, majitel ji prodat nechce, ale pouští se do oprav.

Majitel vily je s postojem města spokojený. „Čekal jsem víc, ale i tak jsem za podporu radnice rád,“ konstatoval Švec. Jak vysvětlil Deníku, na opravu střechy vily zničené požárem, který podle jeho názoru nebyl náhodný, se připravuje už delší dobu. Nakoupil materiál a do oprav se chce pustit co nejdřív, jak to počasí dovolí. Jak dodal, bez ohledu na to, že musí neustále odrážet „vážné zájemce“, kteří by rádi sňali z jeho zad tíhu odpovědnosti a zničený objekt koupili. „Jsem přesvědčený, že zájem pochází od jedné konkrétní osoby. Mluvil jsem o tom už několikrát a nebudu se tím už zabývat. Vilu chci opravit a využívat, ne prodat,“ zdůraznil Švec.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle místostarosty Libora Honzárka je minimálně desetiprocentní podpora ze strany města v souladu s dotačními podmínkami fondu na obnovu památek, kde většinu nákladů nese majitel s podporou dotací. Podílí se i samospráva dotčeného města, jinak by majitel památky dotaci z příslušného fondu kraje nebo státu nedostal.

