Jak dlouho bude trvat u Pohledu kyvadlový provoz, zajímá i řidiče linkových autobusů a kurýry. Například ve čtvrtek 10. srpna odpoledne stál v koloně s dodávkou i Milan Sedlák ze Žďárska. „Silnice je napůl zavřená, u Pohledu je dopravní značka práce na silnici, ale nikdy jsem tu nikoho pracovat neviděl. Tak nevím, co si mám myslet, ale už mě to začíná štvát,“ prohlásil.

Například Jiří Pazderka cestuje mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví každý den do práce. Uzavírka a semafor je pro něho stále větší záhada. „Nevím, proč to tady je, ale každý den stojím v koloně,“ postěžoval si.

Semafor nechalo na silnici umístit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „V místě se jedná o preventivní bezpečnostní opatření v souvislosti s posunem svahu a vzniku nerovnosti na vozovce. Aktuálně řešíme způsob opravy, délka trvání dopravního omezení tedy ještě aktuálně není známá,“ sdělil Deníku naposledy za ŘSD Jan Studecký.

Nerovnosti na silnici projíždějící řidiči z okénka auta možná nevidí, ale fakt je, že vozovka v pořádku není. V některých místech vidí prohlubně zblízka i laik. V zatáčce za Pohledem směrem ke svahu je asfalt silně popraskaný a promáčknutý. To ví dobře i starosta Pohledu Milan Klement. „Silnice nad svahem mezi Pohledem a Simtany je napůl zavřená kvůli sesuvu svahu. ŘSD plánuje kompletní opravy. Máme k dispozici už rozhodnutí o umístění stavby,“ upřesnil starosta.

Špatný stav silnice potvrdila Kateřina Nováková z odboru územního plánování a stavebního úřadu Kraje Vysočina. „Jedná se o úsek v délce 481 metrů. Komunikace svými parametry a technickým stavem neodpovídá významu silnice první třídy. Povrch vozovky a krajnice směrem k řece Sázavě vykazuje poruchy způsobené sesouváním krajnice v důsledku nefunkčního systému odvodnění a přetížení,“ popsala stav vozovky Nováková.

Podle odborníků ze stavebního úřadu Kraje Vysočina je v těchto místech složitý terén, kde je vhodná maximální rychlost 70 kilometrů za hodinu. Pod silnicí je dokonce vodovodní řad, který bude třeba v době stavby zrušit a přeložit jinam. Stejně jako další inženýrské sítě a kabely. Staré stromy kolem silnice ve svazích nahoře i dole dělníci vykácejí, místo nich vysadí nové stromy a keře.

Problémová silnice v úseku Pohled - Simtany:

Délka úseku: 481 metrů

Stav: Vozovka neodpovídá svým stavem silnici první třídy. Povrch vozovky a krajnice směrem k řece Sázavě vykazuje poruchy způsobené sesouváním krajnice v důsledku nefunkčního systému odvodnění a přetížení.

Řešení: Kompletní rekonstrukce, včetně zajištění svahu, vykácení staré a výsadba nové zeleně. Na silnici bude odstraněna stará asfaltová vozovka včetně podkladních vrstev. Provedeny terénní úpravy, které umožní volný odtok vody z nové silnice.

Zahájení stavby: Rok 2025, do té doby provizorní zajištění.

Podle aktuálních informací od Marie Tesařové z ŘSD pokud vše poběží podle předpokladů, mohly by být práce zahájeny v roce 2025. To ale podle Tesařové neznamená, že až do té doby bude mezi Simtany a Pohledem kyvadlový provoz a semafory. „Zadali jsme geotechnický průzkum, na jehož základě se rozhodne o možném provizorním zajištění svahu do doby plánované výstavby tak, aby provoz byl možný v plném profilu,“ upřesnila Tesařová.

To potvrdil i starosta Pohledu Milan Klement. „Do konce roku by měl být svah provizorně zajištěný, už vzhledem k údržbě. Protože v zimě by nebylo možné silnici prohrnout. Pluh by tudy neprojel,“ upřesnil Klement.