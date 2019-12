Jako první je na programu pochod třemi kraji, který se koná 26. prosince. „Start je v 7.00 hodin v Golčově Jeníkově a půjdeme částí Vysočiny, Středočeského kraje a Pardubického kraje. Účastníci si mohou vybrat ze dvou tras, a to šestnáctikilometrové a třiatřicetikilometrové,“ informoval za turisty Ladislav Rasocha.

30. prosinec pak mohou zájemci strávit u řeky Chrudimky. „Odjezd vlakem z Brodu do Hlinska je v 8.03 hodin a dále budeme pokračovat autobusem do obce Kladno, odkud půjdeme k prameni Chrudimky,“ řekl Rasocha. Dlouhá trasa měří sedmnáct kilometrů a krátká jedenáct kilometrů. Předpokládaný návrat do Brodu je kolem šestnácté hodiny.

O den později, na Silvestra, si turisté připravili tradiční silvestrovskou vycházku na Ronovec. „Tentokrát se sejdeme na vlakovém nádraží v Brodě před desátou hodinou a pojedeme vlakem v 10:06 hodin do Rozsochatce. Na Ronovec půjdeme cestou, kterou mnozí z nás ještě nikdy nešli. Zde si připijeme na šťastný nový rok a vrátíme se zpátky do Havlíčkova Brodu,“ přiblížil Rasocha a dodal, že tato trasa bude dlouhá šestnáct kilometrů.

Výlet je připravený i na Nový rok. Účastníci se sejdou v 10.06 hodin na havlíčkobrodském vlakovém ndraží, odkud pojedou do Bílku, místní části Chotěboře, z kterého se následně vydají na procházku údolím řeky Doubravy.