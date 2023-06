Řidiči v Přibyslavi pozor. Tradiční svatojánská pouť o víkendu uzavře pro dopravu celé Bechyňovo náměstí a kus Husovy ulice. Část náměstí v Přibyslavi se zavřela už od středy 21. června. Auta neprojedou přes náměstí směrem na Havlíčkovu Borovou. Zavřené je také autobusové nádraží.

Svatojánská pouť v Přibyslavi. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Už od začátku týdne se do Přibyslavi sjížděli majitelé atrakcí a také stánkaři. Prostor v horní části náměstí obsadili do posledního místa.

Stanoviště linkových autobusů se přesunulo do dolní části náměstí naproti bývalé hospodě, kde je dnes drogerie. „Objízdné trasy budou vedeny stejným způsobem jako v předchozích letech. Dopravní obsluha autobusové zastávky Bechyňovo náměstí bude přemístěna na silnici druhé třídy směrem na Šlapanov před bývalou restaurací Na Růžku,“ informovala přibyslavská radnice.

Od pátku 23. června až do pondělí 26. června do devíti hodin ráno řidiči neprojedou centrem města ani po silnici první třídy kolem samoobsluhy Coop. Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je kvůli pouti zkrácena doba nočního klidu. „A to na dobu od dvou do šesti hodin,“ doplnil místostarosta Michael Omes.