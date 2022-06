Od pondělí se do Přibyslavi sjíždějí majitelé různých atrakcí a také stánkaři. Prostor v horní části náměstí obsadili do posledního místa.

Stanoviště autobusů se přesune do dolní části náměstí naproti bývalé hospodě, kde je dneska drogerie. „Objízdné trasy budou vedeny stejným způsobem jako v předchozích letech. Dopravní obsluha autobusové zastávky Bechyňovo náměstí bude přemístěna na silnici druhé třídy směr Šlapanov před bývalou restaurací Na Růžku,“ potvrdil tajemník.

Obviněný z vraždy rodičů se léčil v Havlíčkově Brodě, hrozí mu výjimečný trest

Obyvatelé města jsou na pouťové omezení už zvyklí. „Hlavně když se dostaneme na pivo a děcka na koupaliště,“ poznamenal místní Pavel Beránek.

V pátek odpoledne až do pondělí do devíti hodin ráno řidiči neprojedou centrem města ani po silnici první třídy kolem samoobsluhy Coop, ale musejí použít objížďku. Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je kvůli pouti zkrácena doba nočního klidu. „A to na dobu od dvou do šesti hodin,“ informoval Matějů.