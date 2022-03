Jednou sepíšu historii domů ve vsi, přeje si kronikářka ze Svatého Kříže

Nápad založit Spolek Gurmán vznikl spontánně. V současné době nemá široko daleko konkurenci. Nikde v okolí se nescházejí amatérští kuchaři tak často a v takovém počtu. „Na začátku nás bylo pět. Řekli jsme si, že je potřeba udělat něco pro společenský život ve vsi, něco co by lidi stmelilo. A daří se to už roky," vysvětluje zakladatelka spolku Drahoslava Hepnerová. Už při prvním ročníku si amatérští kuchtíci dali záležet. „Většina specialit byla tak nápaditých a upravených, že by se za ně nemuseli stydět ani zkušení odborníci," říká Hepnerová. Do soutěže se zájemci hlásili již čtrnáct dnů předem. Naprostá většina soutěžících jsou ženy. Nejstarší účastnici Zdeňce Krejčové je osmdesát. Pečou nejen amatérští kuchtíci z Havlíčkobrodska, ale do Svatého Kříže jezdí soutěžící z Humpolce i jiných míst na Vysočině.

Ze soutěžních specialit laická porota společně s odbornou vybírá ty nejlepší, kteří mají šanci na hodnotné ceny. Odborní porotci jsou pouze a jedině muži.

„Muži ze Svatého Kříže si to vymohli. Jak říkají, muži mají vytříbenější chuťové buňky, tím i lepší odhad," vysvětluje Hepnerová. Například stálý porotce Jan Schwarz při poslední soutěži přiznal, že porota má skutečně těžkou práci. „Sousta musejí zapíjet vodou aby se chutě nepomíchaly a doma už večeřet nebudeme. Hodnotíme chuť, vzhled, vůni, ale také dobrý nápad. Body dáváme od nuly do desítky,“ prozrazuje bodovací systém.

Ne všude v každé obci je to pravidlem, aby lidé drželi pohromadě. Bohužel velmi rychle skončila podobná kuchařská soutěž v Přibyslavi. Pořadatelky to vzdaly kvůli negativním vzkazům na facebooku. „U nás se kuchařské soutěže konají už devět let, protože většina účastníků chápe, že nejde o v první řadě o prestiž a hlavní ceny. Je to především pro všechny dobrá zábava,“ zdůrazňuje Hepnerová. Kromě kuchařských soutěží pořádá Spolek Gurmán také zimní utkání ve hře Člověče, nezlob se.