Dopoledne na jarmark do Pilnova statku a pak na oběd, kde se podávají hlavně husí stehna. To mohou prožít sobotu návštěvníci Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Oběd se podává v místní restauraci U Bambuchů. „Rezervace přijímáme do pátku 10. listopadu,“ upozornil majitel Ladislav Bambuch s tím, že je ještě několik míst volných. Ceny záleží na tom, co si zákazník objedná. V nabídce jsou husí stehna, za jednu porci zaplatí zákazník necelé čtyři stovky.

Velké husí hody pořádá už od 3. do 19. listopadu na Havlíčkobrodsku také restaurace U České koruny v Lipnici nad Sázavou. Na denním menu je husa ve všech podobách. Polévka kaldoun za necelou stovku, paštika za 115 korun. Ovšem celá pečená husa s přílohou- zelí, lokše, knedlík, s výpekem stojí skoro dva tisíce. Komu stačí jedno stehno na talíři s lokšemi, zaplatí přes čtyři stovky.

Sklenici husího sádla si zákazník z Lipnice odveze domů v ceně kolem osmdesáti korun. „Kdo chce, tak ať si ty prachy za to dá. Vzhledem k běžným obědům za 150 korun to je asi normální cena. Já bych ty peníze za svatomartinskou husu nedal. Ale to je každého věc,“ komentoval husí ceník Luboš Marek z Havlíčkova Brodu. Podle Lady Wieznerové z Havlíčkova Brodu si husí pečínku dá. „Dopřát si jednou za rok něco dobrého nemůže uškodit,“ dodala.

RECEPT NA SVATOMARTINSKOU HUSU: Večer před, nejlépe mezi 18 - 22 hodinou husu posolit a pokmínovat i zevnitř. Doporučujeme mletý nebo drcený kmín, neleze do zubů. Dát do trouby na 90°C. Není nutné podlévat. Zakrýt tak, aby sražená pára nekapala do trouby, ale do pekáče. Ráno 1,5 - 2 hodiny před obědem zvýšit teplotu na 180°C. Pokud pečete husu celou, zvažte, zda ji nepoložit v pekáči na mřížku, aby spodní část neplavala v sádle a tudíž nebyla příliš tučná. Pokud chcete, použijte například odjádřená jablka, pomeranče atd. pod půlku nebo do celé husy. Propíchněte kůži na několika místech na prsou a stehnech, aby nepraskla kůže. Začněte trošku podlévat (ne moc, aby šťáva byla dostatečně silná). Stále pečte husu přikrytou. Je možné, ale není nutné, občas polévat výpekem. Odkryjte ji 30 minut před obědem a dopečte odkrytou. Nyní polévejte šťávou intenzivněji. Pokud je husa v celku, dejte ji na 15 minut prsy dolů a posledních 15 minut nahoru. Pokud něco z výše uvedeného zapomenete udělat, nic se neděje, ale zásadně nesmíte zapomenout na dvě věci: 1. při zvýšení teploty na 180°C husu podlít. 2. při odkrytí polévat a hlídat, ať se nespálí. Zdroj: Husí farma Bílý Kostel

Vychutnat si husí pečínku v jedinečné atmosféře s nádechem historie, to mohou návštěvníci Klášterní restaurace Želiv na Pelhřimovsku. „Husí hody se u nás konají v sobotu a v neděli. Je ale nutná rezervace předem. Sobota je už plně obsazená. Jen v neděli máme ještě pár míst volných,“ řekla Deníku Kamila Kšíkalová, vedoucí restaurace. Průměrná cena hlavního jídla je skoro pět set korun. Na menu jsou další speciality z husy, k pití svatomartinské víno. Večer zpříjemní hra na klavír Petra Žáka.

Svatomartinské menu nabízí i třebíčský hotel Atom. Hlavní jídlo s husím stehnem na talíři, zelím a knedlíkem stojí přes čtyři stovky. Před víc než rokem bylo ale o stovku levnější. Ve Žďáře nad Sázavou pořádá už od čtvrtka svatomartinské hody restaurace Na Farských. Ale rezervace předem je nutná. Restaurace sděluje, že v sobotu a v neděli má už skoro plno.

Jestli milovník husí pečínky plánuje, že něco ušetří, když si husu koupí živou a upeče si ji sám, měl by si akci naplánovat už nejlépe na jaře. Vyhlášená husí farma Zakšín a Bílý Kostel, kam jezdí zákazníci z celé republiky, mají vyprodáno do posledního brka. „Zákazníci si u nás husy rezervují již na jaře. Upozorní nás jen, kdy si husu na podzim odvezou. Na jaře máme také výhodnější ceny,“ řekl Deníku majitel farmy Marek Zelenka. Ale i tak celá husa z farmy stojí od 1100 korun do 1750 korun dle váhy. Farma vybírá zálohu 950 korun.

Úplně stejná situace je na farmě Rohozenská husa na Jihlavsku. „Je nám velice líto, ale pokud jste zavítali na naše webové stránky s cílem zakoupit vykrmenou kachnu, kuře, husu, tak vám bohužel musíme oznámit, že jsme již kompletně vyprodaní,“ vzkazuje farma.

Pak už lidem zbývá jen nákup husy v supermarketu. Obchodní řetězce prodávají chlazenou husu i s droby v ceně kolem 180 až dvou set korun za kilo. Husa, která prošla mrazákem, je asi o 40 korun za kilo levnější.