Pouť v parku si neumí představit hlavně rodina Degerme ze světelského zámku. „Park je udržovaný. Je to kulturní památka. Není pro pouťové atrakce vhodný,“ konstatoval Viktor Degerme. To že se v parku koná každý rok festival Sázavafest je podle jeho názoru rozdíl. „Lidé do parku přijdou, zas odejdou. Zůstane pošlapaná tráva, ale co zůstane po atrakcích?“ nadnesl.