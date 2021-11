Hra s názvem Jak dobře to u nás znáš se zaměřením na určité regiony je mezi fanoušky deskových her známá a oblíbená. Přináší zábavu a poznání. „Byli jsme v létě na výletě na zřícenině Orlík u Humpolce a tam jsme si koupili hru o Pelhřimovsku. Otázkové kartičky vám někdy pěkně zamotají hlavu a zasmějete se. Jen škoda, že podobná hra není o našem okrese,“ svěřila se mladá maminka Jana Krajcigrová z Havlíčkova Brodu. V Humpolci nabízí deskovou hru tamní informační centrum.

Teď se Janě Krajcigrové přání splní. Oblíbená desková hrad se objeví i na Brodsku. Svazek obcí Podoubraví se na přípravě hry přímo podílel a vytvořil hrací karty pro 27 členských obcí. „Ty karty jsou označené buď erbem obce nebo je na nich nějaká věc pro obec typická. Památný strom, kostel nebo kaplička. Pomocí karty hráči odpovídají na otázky z historie a současnosti dané obce,“ upřesnila Benáková.

Do akce se nezapojily pouze obce Borek a obec Kraborovice. Podle starosty Václava Hrubého z Borku obec nemá školu a prezentaci podobným způsobem nepovažuje za nutnou. „Všechny zapojené obce jsou zakresleny do mapy na herním plánu, představeny na obalové krabici, budou mít ve hře vlastní herní kartu,“ doplnila Benáková. Minimální objednávka pro jednu obec je 10 kusů, obec může hru použít jako dárek při vítání občánků, nebo jako propagační materiál. „Obce již své požadavky na počet kusů poslaly,“ poznamenala Benáková. Svazek obcí Podoubraví existuje již 20 let. Sdružuje města i obce v regionu kolem řeky Doubravy. Starostové společně řeší důležité problémy, ale najdou si čas i na zábavu. Oblíbený je pravidelný letní Podoubravský víceboj. Hra Jak dobře to u nás znáš bude zájemců, k dispozici do Vánoc. Ve hře se hráč stává šéfem důležité výpravy. Obsazuje regiony, brání je před ostatními hráči, zvětšuje svou moc a sbíráe vítězné body. Odpovídá na otázky, přemísťuje své i cizí figurky a efektivně využívá získané výhody.