Světlá nad Sázavou – Do léta přijde o práci přes stovka zaměstnanců světelské sklárny Crystalite Bohemia. Důvodem je podle majitele sklárny Lubora Cervy výpadek dodávek do Íránu a celkově malý zájem o dekorativní sklo.

V současné době ve sklárně pracuje přes sedm set zaměstnanců. Propouštění začne koncem dubna a mělo by trvat asi tři měsíce. Nebude se tedy jednat o hromadné jednorázové propouštění, jak tomu bylo na podzim roku 2008, nicméně i tak postupně ztratí práci zhruba sto lidí. „V případě, že mě propustí ze skláren, tak to pro mě v osobním životě bude znamenat velké omezení. Většinu života jsem pracoval ve sklárnách ve Světlé a byl by pro mě velký problém sehnat novou práci,“ svěřil se jeden z dlouholetých zaměstnanců Crystalite Bohemia, který nechtěl být jmenován.