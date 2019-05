Letos si zájemci mohli rozšířit svou sbírku o kytičku se stužkou meruňkové barvy, nabízený leták informoval o nádorových onemocněních plic. Počasí nám tentokrát vůbec nepřálo, pršelo a byla přímo „nekřesťanská“ zima. V důsledku toho nám dost kytiček zbylo. Občanům Světlé a okolí jsme letos nabídli celkem 1 550 kytiček, neprodali jsme 525 kousků. V důsledku toho jsme vybrali o 5 000 korun méně než loni, celková částka činí 26 332 korun.

Přesto jsme i za tuto skromnější částku vděčni a oceňujeme obrovskou snahu lidí pomoci a nebýt lhostejnými k tak závažnému onemocnění, jakým je rakovina. Díky podpoře květinových sbírek může LPR Praha financovat preventivní osvětové kampaně zaměřené na péči o vlastní zdraví, zlepšovat péči o nádorově nemocné, podporovat výzkum, výuku a investiční dovybavení kompletních onkologických center.

Naše velké poděkování patří nejen studentkám Akademie a světelským ženám, ale i paní učitelce Janě Lacinové, která dobrovolníky ve škole zajišťuje. Především však patří velké díky všem, kdo si kytičku koupili a podpořili tuto významnou akci. Vždyť nikdo z nás neví, co ho v budoucnu čeká a jestli zrovna on nebude potřebovat pomoc. Heslo „Tiká v každé rodině“ je skutečně více než pravdivé. Neměli bychom na to zapomínat.

Eva Kodýmová