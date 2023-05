Nový most přes Sázavu nahradí stávající kovovou lávku pro pěší u skláren. Most spojený s přeložkou silnice druhé třídy ze Zámecké ulice odkloní dopravu dosud vedenou přes světelské náměstí směrem k budoucímu terminálu vysokorychlostní tratě na světelském nádraží. Termín zahájení stavby je do dvou let.