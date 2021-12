/FOTO/ Nový most chtějí ve Světlé nad Sázavou. Usilují o něj roky. Mají i místo. Postaví ho tam, kde je dneska lávka přes řeku Sázavu od skláren k nádraží. Most splní funkci malého obchvatu.

Lávku přes Sázavu ve Světlé nahradí most. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

V současné době je lávka, která prošla před několika lety rekonstrukcí, využívaná pro pěší a cyklisty. Jakmile se změní v most, projedou po něm nejen osobní, ale dokonce nákladní auta. „Most mohou pak využít řidiči, co jezdí směrem na Havlíčkův Brod a Habry. Městu Světlá most pomůže zklidnit dopravu v centru,“ vysvětlil starosta František Aubrecht.