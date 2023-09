Plány a chuť na přestavbu starého náměstí Trčků z Lípy měla světelská radnice už v roce 2007. „Tenkrát to všechno začalo. Já jako bývalý Broďák jsem do té doby vnímal střed Světlé jako obydlenou zatáčku a vůbec se mi náměstí nelíbilo,“ přiznává na slavnostním otevření náměstí místostarosta Tomáš Rosecký a upřesňuje, že slavnostní otevření náměstí v době tradiční svatováclavské pouti považuje za ideální termín.

Podle názoru obyvatele Světlé Jaroslava Kučaly se nové náměstí povedlo. „Opticky je teď mnohem větší než to staré, které už odborný zásah potřebovalo. Staré bylo nejen náměstí, ale hlavně inženýrské sítě pod dlažbou,“ říká Deníku. Na co si ale musí zvyknout, je silnice užší než chodník a masivní strmé schody ke kostelu svatého Václava.

Světlá už má nové náměstí, řidičům se ale nelíbí úzké silnice

Schody ke kostelu se moc nelíbí ani Věře Dočkalové. „Náměstí je pěkné, ale ty schody se fakt nepovedly. Vypadají sice monumentálně, ale špatně se po nich chodí nahoru, ale i dolů. Jsou strmé a to jsem mladá. Naštěstí se dají obejít shora, jinak by se světelští důchodci do kostela na mši asi nedostali,“ poznamená žena. Ale líbí se jí nové informační centrum s chytrou nabíjecí lavicí pro elektrokola.

Nové náměstí Světlá nad Sázavou



První návrh na přestavbu rok 2007.

Jednání o možné přestavbě rok 2014.

Vzniklo pět návrhů, zvítězil architekt Miloslav Stříbrný.

Oficiální studie stavby předložená veřejnosti rok 2018.



Začátek stavby před dvěma lety, dvě etapy, konečná cena 80 milionů korun.



První etapa rok 2021.

Druhá etapa začala v únoru 2022.



Stavba zahrnula přípravné práce, stavbu, přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí. Dále úpravy prostor před kostelem svatého Václava. V plánu byla stavba inženýrských sítí, základy pro nové infocentrum, příprava pro budoucí komunikaci do ulice Pěšinky.



Pouť na svatého Václava na náměstí už nebude, atrakce by zničily dlažbu.



Slavnostní otevření náměstí 22. září 2023.

Světelský farář Pavel Jäger, který při otevření náměstí posvětil restaurované sochy před kostelem, konstatuje, že nové náměstí je ideální místo, které má sloužit lidem k setkávání.

Podle bývalého místostarosty Josefa Böhma vznikl nápad na přestavbu náměstí Trčků z Lípy díky soutěži Petra Parléře. To byl projekt s cílem změnit zastaralá centra měst. Jenže když došlo od nápadu k činu, ukázalo se, že na stavbu nejsou peníze. Nápad skončil v šuplíku radnice až do roku 2014. „Tehdy jsme nechali zpracovat pět návrhů. Nejlepší se ukázal návrh architekta Miloslava Stříbrného,“ upřesňuje další bývalý starosta Jan Tourek, který se s návrhem na přestavbu náměstí potkal.

Video: Otevření nového náměstí ve Světlé nad Sázavou.

Oficiální studii nové podoby náměstí zveřejnila radnice ve Světlé v roce 2018. Poprvé se na světelském náměstí koplo do země před dvěma lety. Jenže hned při prvním kopnutí narazila motyka na kámen, a to doslova. „Dělníci z firmy Dlažba Vysoké Mýto narazili na nečekaně odolné kamenité podloží. Už jsme se báli, že práce zase skončí, ale našli jsme řešení,“ vzpomíná současný starosta Světlé František Aubrecht a dodává, že se těší, až ve Světlé dojde na stavbu nového mostu přes Sázavu, centrum se zklidní a kolony aut nebudou nové náměstí ničit.

Novým náměstím ale proměna centra Světlé nekončí. Na řadě je lokalita Pěšinky za kostelem. Nové náměstí už také nebude hostit tradiční svatováclavskou pouť. Ta se trvale přesune do parku. Těžké atrakce by zničily dlažbu.