Rychlodráha nejspíš táhne. Ve Světlé nad Sázavou přibyde šedesátka bytů

Dvacet let nic. Teď se developeři a obchodníci ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku o pozemky skoro přetahují. K mání bude do roka až šedesát nových bytů k tomu nové parcely. Byty stavějí ve městě letos dokonce dvě soukromé společnosti. A to v Lokalitě na Bradle a v ulici Lánecká.

Tak vypadá nové bydlení ve Světlé. | Foto: Se souhlasem K&L Rock