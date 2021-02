/VIDEO, FOTO/ Jan Tourek po deseti letech a dvou měsících rezignoval na funkci starosty Světlé nad Sázavou. Nově ho v čele města nahradí stranický kolega František Aubrecht. Došlo k tomu na středečním zasedání zastupitelstva.

Volba nového starosty ve Světlé nad Sázavou. | Video: Deník / Jana Kudrhaltová

Jan Tourek křeslo starosty opouští kvůli postu v Radě Kraje Vysočina. Starostou Světlé byl třetí volební období, předtím vykonával funkci místostarosty. „Když jsem přišel, bylo mi třicet let, teď je mi pětačtyřicet. Chtěl bych všem za těch patnáct let poděkovat. Byly to krásné roky, na které budu rád vzpomínat,“ uvedl Tourek.