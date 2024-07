Spořitelna bude chybět i mnohem mladší Janě Holubové. „Staří lidé, co neumějí s počítačem a bankomatem, na tom budou biti. Mně to vadí už z principu. Když u nás kdysi skončila Komerční banka, šla jsem do spořitelny. Teď končí spořitelna, zbývá pošta, ale jak dlouho,“ povzdechla si. Jak dodala, i když používá internetové bankovnictví, občas potřebuje poradit. Tak zašla na pobočku ve Světlé. Teď pojede až do Ledče nebo do Brodu.