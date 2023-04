Obyvatelům Světlé zákaz pití alkoholu na veřejnosti nevadí. „Mně určitě ne. Kdo se chce opít, ať to dělá doma. Myslím, že nikdo normální ve městě nestojí o to, aby se po ulicích motala opilá individua, která akorát dělají nepořádek. Jak to často vidím v Havlíčkova Brodě, například u nádraží nebo teď na pěší zóně kolem Sázavy. Tam z nich jde až strach,“ prohlásila před světelským supermarketem například Marie Zadinová.

Podle velitele světelské městské policie Zdeňka Nováka může opilec, který ignoruje vyhlášku, dostat pokutu až deset tisíc korun. „My se většinou snažíme řešit nejdřív problém domluvou. Do Světlé jezdí turisté a ti vyhlášku neznají. Dotyčného na problém upozorníme a většinou to funguje. Pokutu dáme až v případě, že člověk je hrubý, odmítá odejít a podobně. Ale to je výjimka,“ upřesnil Novák.

Vyhláška na Vysočině

Opilce v ulicích nemají v lásce ani obyvatelé jiných měst na Vysočině, například ve Žďáře nad Sázavou, Jihlavě, Havlíčkově Brodě, v Pelhřimově nebo v Třebíči. V posledním jmenovaném městě pití alkoholu na veřejnosti zakazuje vyhláška, a to od roku 2009. Opilcům je zakázaný vstup například do okolí škol. Do lokality Demlova a Václavského náměstí či Zámostí. Mimo jiné zákaz platí i na zastávkách městské hromadné dopravy. Lokalit je celkem dvanáct. I tam bdí nad dodržením vyhlášky městská policie. V Třebíči existují místa, kde se podnapilí lidé objevují pravidelně. „V našem městě platí zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v lokalitách uvedených ve vyhlášce z roku 2009. Vyhlášku jsme vydali kvůli zajištění ochrany veřejného pořádku,“ řekla naposledy Deníku mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Odpor proti opilcům v ulicích má i krajské město Jihlava. Původní vyhlášku město aktuálně rozšířilo o dalších pět míst s platností od 1. června. Je to nově okolí večerky v Erbenově ulici, lokalita u Billy, park u hlavního vlakového nádraží nebo okolí Cityparku. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti přitom nadále platí na Masarykově náměstí, na hradebním parkánu nebo ve volnočasovém areálu Český mlýn. Podle mluvčího jihlavského magistrátu Radovala Daňka se jedná o problematická místa, která radnice vytipovala společně s obyvateli a městskými strážníky.

Zákaz pití alkoholu na veřejnosti

Lihuprostou vyhlášku má například Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Chotěboř.

Vyhlášku nevydala Polná, Telč, Humpolec, Golčův Jeníkov.

Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj, obsahující víc než 0,5 procent objemu etanolu. Vyhláška o střízlivosti se nevztahuje na ty části veřejných prostranství, na kterých je povoleno umístění restaurační zahrádky, stánkový prodej, pořádání trhů či jiných společenských a kulturních akcí.

Stotisícová pokuta za pití alkoholu na „lihuprostých“ místech hrozí i v Havlíčkově Brodě. Město Havlíčkův Brod má vyhlášku o požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství také od roku 2009. Ve Žďáře nad Sázavou hrozí od roku 2016 těm, co porušují vyhlášku o konzumaci alkoholu na veřejnosti, rovněž až stotisícovou pokutou.

Stejně přísná je radnice v Pelhřimově. Dlouhý seznam zahrnuje ve městě například děkanskou zahradu, městské sady nebo veřejná prostranství mezi obchodní akademií a gymnáziem. V Brodě, Žďáře i Pelhřimově tvrdí, že vyhláška snížila počet přestupků.

Alkohol na veřejnosti neřeší vyhláškou například Humpolec, Polná nebo Telč. Tato města totiž nemají ani městskou policii, která by vyhlášku kontrolovala.