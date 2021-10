Je to smutné, když město přijde o doktora. Najít náhradu pak není snadné, prohlásil hasič Robert Benda ze Světlé nad Sázavou. Tamní lékař, internista Milan Kurák, po více než padesátileté praxi chce zavřít ordinaci a odejít do důchodu.

Radnice ve Světlé potřebuje za odcházejícího lékaře náhradu. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle mluvčí městského úřadu Blanky Sedlákové ukončí doktor Kurák praxi k 30. říjnu. Ale jeho pacienti, kteří trpí cukrovkou nebo mají problémy se srdcem, bez pomoci nezůstanou. „Především chci zdůraznit, že moji pacienti nebudou bezradně pobíhat po městě a hledat pomoc. To bych nikdy nedopustil. Hledám za sebe náhradu. Pokud vím, činí to i světelská radnice,“ řekl lékař Deníku. Jak vysvětlil, část jeho pacientů, asi dvě stovky cukrovkářů, převezme lékařka Pavla Smejkalová z Ledče nad Sázavou. „Co se týče mých dalších pacientů, to je asi 500 kardiaků ve vážném zdravotním stavu, tak každý má svého praktického lékaře. V Jihlavě je navíc otevřená moderní kardiologie, kam pacienty posílám,“ dodal. Svoje další pacienty, kterých je asi 800, zásobil léky nejméně na tři měsíce.