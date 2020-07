Původně měla zubařka nastoupit už v březnu. „Tyto plány nám ale zhatil koronavirus a také vybavení ordinace trvalo trochu déle, než jsme čekali,“ přiznal místostarosta Světlé nad Sázavou Josef Hnik.

Má to však jednu výhodu. Ze dvou dnů se stal celý týden. „Nakonec jsme se s paní zubařkou domluvili, že sem půjde na plný úvazek. Ordinaci v Praze přenechá někomu jinému a ve Světlé bude ordinovat klasicky od pondělí do pátku,“ podotkl Hnik.

První půlrok bude brát jen obyvatele Světlé a jejích místních částí. „Až poté bude možné, aby se přihlásili i lidé z jiných míst. Pokud bude mít paní doktorka ještě místo,“ komentoval světelský místostarosta.

V současné době má uzavřené smlouvy se čtyřmi pojišťovnami. „Je to Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna a Vojenská Zdravotní Pojišťovna. Nejvíce obsazená je u nás VZP a průmyslová, tak si myslím, že by to mělo vyhovovat většině. Nicméně není vyloučené, že ještě nějaké přibudou,“ sdělil Hnik.

Pacienti se podle slov místostarosty budou moci hlásit zhruba od poloviny srpna. „V našem zpravodaji, na webových stránkách a na Facebooku zveřejníme telefonní číslo, na kterém se zájemci budou moci objednávat,“ dodal Hnik.