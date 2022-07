Radost z rozkopaného náměstí ale nemá například Marie Bedrníčková z bývalého knihkupectví na náměstí. „Pro podnikatele v centru je to rána. Třicet let se nic nedělo a teď už dva roky takový zmatek. Všechno rozkopané,“ povzdechla si. Naopak živnostník Josef Špinar se na nové náměstí těší. „Světlá bude s novým náměstím konečně vypadat jako město a ne jako řada starých baráků kolem silnice,“ prohlásil.

Ve Světlé se zas kope, stěžují si řidiči a obchodníci

Dělníci nyní pracují v horní části náměstí. „První nová dlažba je u fary a hotelu. Pro dopravu je přístupná spodní část náměstí směrem na Ledeč nad Sázavou, zavřené jsou zbývající dva průjezdy do Lánecké ulice,“ informoval starosta František Aubrecht. Po silnici do Lánecké projedou řidiči v září, nebudou už muset jezdit přes sídliště. Do konce října se pro dopravu otevře také silnice na Habry. Na opravách náměstí se podílí jak město, tak i Kraj Vysočina.