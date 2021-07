Oranžerie prošla radikální úpravou. Následkem nemoci stromů, případně nutných stavebních úprav se muselo odstranit až sedmdesát procent rostlin. „Z posledního osazení nám zůstaly jenom tři stromy, za které jsem neskutečně vděčná. Všechno ostatní muselo bohužel pryč,“ posteskla si majitelka světelského zámku Helena Degerme.

Zámečtí se obrátili s prosbou o jmenovité druhy rostlin, které budou potřeba i na veřejnost. „Spousta nádherných lidí nám donesla svoje květinky. Byly to ale většinou ty pokojové, které by většinou zimu nepřežily. My tady hledáme trvalky, ideálně kvetoucí a rychle rostoucí, nezlobili bychom se ani za popínavé,“ sdělila Degerme.

Oranžerii si návštěvníci mohou prohlédnout zatím jenom přes sklo, pro letošní rok zůstane znepřístupněná. Rodina Degerme dala na doporučení odborníků, a chce vzít ohled na nově aklimatizující se rostlinky. „Mně to ale nevadí. Květiny mám ráda, a tak si na plné otevření oranžerie bez problémů počkám,“ dodala jedna z místních obyvatelek Adéla Blažková.