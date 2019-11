„Máme zásadní a akutní nedostatek zubařů. Rozhodli jsme se proto vybavit stomatologickou ordinaci do výše dvou milionů korun a zároveň pro lékaře plánujeme zrekonstruovat jeden z městských bytů,“ přiblížil starosta města Jan Tourek.

Nově příchozí zubař tak získá plně vybavenou ordinaci ve světelském zdravotním středisku. Vybavení však bude města. „Domluvíme se s daným doktorem a podle toho mu ordinaci vybavíme v podstatě na klíč. Za tuto částku už to bude pěkná ordinace,“ doplnil Tourek.

Řešilo se i zubařské křeslo, které vychází na více než milion korun. „Počítáme i s tím, že by nově příchozí zubař mohl být levák, a tak jsme se rozhodli pro firmu, která dělá takzvaná oboustranná křesla,“ ujistil Tourek.

Tím však výhody pro nového zubaře nekončí. „Od státu je nyní možné získat milionovou finanční podporu na zdravotní sestru. Je to 200 tisíc ročně na pět let,“ vyzdvihl místostarosta Světlé Josef Hnik.

Vedení města si je samozřejmě vědomé, že by se toto řešení nemuselo líbit stávajícím dvěma zubařkám. „My si našich paní doktorek velice vážíme a musíme za nimi zajít a probrat to s nimi, aby se nenaštvaly,“ podotkl světelský starosta.

„Je to opravdu velký problém, proto přistupujeme k těmto extrémním řešením. Nelíbí se nám to, ale co můžeme dělat,“ posteskl si Tourek.

„Je to ale chyba pojišťoven a státu, my za to nemůžeme. Jestliže je na našich školách polovina slovenských studentů, kteří tady vystudují a poté odejdou zpět na Slovensko, tak je něco špatně,“ pokrčil rameny Tourek.

V posledních dvou letech ve Světlé skončili dva stomatologové a zbylé dvě zubařky nepřibírají. „Naši zubaři měli opravdu velkou klientelu,“ řekl Tourek.

„Zjišťoval jsem, že zubaři, kteří u nás skončili, předali kraji zhruba šest tisíc karet. Tito lidé tedy museli hledat nového zubního doktora. Kam se podíváte, tam lidé hledají zubaře,“ zakončil smutně místostarosta Hnik.