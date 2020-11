Akordeonista Viktor Stocker na mezinárodní soutěži CMA ve hře na akordeon skončil šestý. „Mám ohromnou radost. Je to taková pozitivní zpráva v této negativní době. Většina soutěží se kvůli koronaviru musela zrušit, takže o to víc mě těší, že alespoň tato proběhla,“ komentuje Viktorův úspěch ředitel Základní umělecké školy J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě Jindřich Macek.

Pandemie se však přeci jen dotkla i soutěže, musela se konat on-line. „To znamenalo i nečekaný nárůst soutěžících. Soutěžilo více než 750 hudebníků z celého světa ve více než dvaceti kategoriích. Ta Viktorova, tedy do dvanácti let, byla dle poroty nejsilnější, takže se musel vypořádat s opravdu velkou konkurencí,“ podotýká Macek.

To pro jedenáctiletého hudebníka nakonec nebyl žádný problém. „Za svůj přesvědčivý výkon získal krásné šesté místo, a zařadil se tak v dané kategorii mezi tři nejlépe hodnocené hráče Evropy,“ vyzdvihuje Macek.

Hraje od šesti

Zmíněná soutěž pro něj ale nebyla premiérou. Na kontě už má několik úspěchů. Získal například cenu pro nejmladšího laureáta na soutěži Kleine Tage der Harmonika v Klingenthale či první místo na Mezinárodní akordeonové soutěži ve Vídni.

Na akordeon hraje od svých šesti let. „Dřív jsem ho učila soukromě, na umělecké škole spolu pracujeme od září. Za ten rok udělal opravdu velký pokrok a jsem z toho nadšená,“ svěřuje se Markéta Laštovičková.

Jak sama dodává, Viktor je velkou nadějí do budoucna. „Repertoár vybíráme spolu. Dokáže si říct, co by se mu líbilo. Navíc je samostatný, inteligentní, muzikální… Opravdu je v tomto směru dost vyspělý. Je to až nečekané u takto malého kluka,“ nešetří slovy chvály učitelka.