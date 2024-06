Nepořádek a plné kontejnery některým obyvatelům Ledče nad Sázavou dlouho vadily. „Věčně jsou nacpané. Nepořádek je i okolo nich, pytle, tašky, elektronika, zbytky jídla, obaly od konzerv, staré hadry. Kolikrát jsem viděl u kontejnerů cizí auto s pytlem. Jenže, když kontejnery nebudou, skončí ten nepořádek na zemi,“ postěžoval si obyvatel jedné z ulic rodinných domků Milan Krejčík.

Podobné zkušenosti ale mají i další města. Podle místostarosty Michala Simandla musela Ledeč provést odpadovou revoluci v podobě rušení některých separačních míst. „Obyvatelé na ně byli zvyklí. Tato místa jsou, ale bohužel, často zneužívána místními podnikateli, firmami, obyvateli okolních obcí, chataři i chalupáři. Ti nerespektují obecní systém svozu odpadu ani předpisy města,“ vysvětlil Deníku místostarosta.

Jak dodal, je to jediná možnost jak ušetřit obyvatele Ledče zvýšení poplatků za odpad. Letos je to 840 korun na osobu a rok, ale mohlo by to být časem mnohem víc.