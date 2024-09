Přines, co chceš. Vyber si, co potřebuješ, nebo co se ti líbí a odnes si to. Množství nikdo neurčuje. To je princip takzvaného swapu. Vyzkoušet si ho mohou návštěvníci Family Pointu v Havlíčkově Brodě ještě v úterý 3. září do tří odpoledne a ve středu 4. září, to už jen do jedné odpoledne.

Vpředu oblečení pro děti, vzadu pro dospělé, nabídka všeho, co doma přebývá. „Stovky kusů ošacení, včetně hraček, kabelek a bot. Zájem lidí každý měsíc roste. A to, jak se věcí zbavit, tak si jiné levně pořídit. Otevřeli jsme kolem deváté a během necelé půlhodiny přišlo pětadvacet lidí,“ říká dobrovolnice Jaroslava Kabelková.

Mezi nimi nechyběla například Dana Marešová. „Já vybírám hlavně věci pro děti. Něco jen na běhání venku. Mám tři děti. Nového je škoda, rychle z toho vyrostou. Samozřejmě hledám i něco pro sebe, hlavně zajímavé šaty a sukně,“ dodává žena.

Mezi nováčky, kteří na swap přišli poprvé, byla třeba studentka Dita Kasalová. „Přinesla jsem hlavně oblečení, protože jsem ho měla doma hodně, jen jsem ho skladovala a nevěděla jsem, co s ním. Pak jsem objevila tuhle akci, tak jsem se rozhodla ho přinést. Co si odnesu, to ještě nevím. Zatím se rozkoukávám,“ svěřuje se.

Swapování je nový trend nakupování pro lidi, kteří mají hluboko do kapsy. Využívají ho ale například i ti, kteří se chtějí zbavit věcí, které už nepotřebují. Největší zájem je podle Kabelkové o dětské oblečení a boty.

Swap funguje na principu směnného obchodu. Dárci přinesou to, co jim doma přebývá. Samozřejmě použitelné a čisté. Odnesou si naopak to, co potřebují. Na swap zaplatí symbolické vstupné. Podle zkušeností Jaroslavy Kabelkové se v nabídce swapu najde ledacos. „Občas i zvláštní věci, u kterých hádám, k čemu jesou dobré. Teď jsou to třeba opěradla k židli, ale bez židle, je k tomu návod. Paní nám přinesla dětskou autosedačku, další přivezla kočárek. Máme tady háčkované korále, lžíce, sluneční brýle. Jsou to někdy věci, které bych sem asi nenosila, ale někomu se hodí. Stará bižuterie nebo laky na nehty,“ dodává Jaroslava Kabelková.

Swap v Havlíčkově Brodě | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Podmínkou je, aby oblečení nebo spotřební zboží bylo použitelné a hlavně čisté. „To je bohužel někdy problém. Občas najdeme na oblečení psí nebo kočičí chlupy, věci jsou cítit kouřem nebo plísní. Majiteli to asi připadá normální, ale na výměnu se to nehodí. Museli jsme proto zpřísnit pravidla pro příjem. Takové nejlepší měřítko je, že přinesete věci, které byste darovala kamarádce,“ poznamená Kabelková.

Swapování už patří ve Family Pointu k tradici. Koná se první tři dny v měsíci. První den je příjem zboží, další dva dny výdej. Oblečení a boty, které si nikdo ze swapu neodnese, Family Point věnuje neziskovým organizacím pro potřebné, ty už pro ně příjemce najdou.