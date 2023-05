/VIDEO/ Přines, co chceš. Vyber si, co potřebuješ, nebo co se ti líbí a odnes si to. Množství nikdo neurčuje. To je princip takzvaného swapu. Vyzkoušet si ho mohou návštěvníci Family Pointu v Havlíčkově Brodě ještě dnes ve středu 3. května a zítra ve čtvrtek 4. května.

Tak se swapuje v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Vpředu oblečení pro děti, vzadu pro dospělé. „Stovky kusů ošacení, včetně hraček, kabelek a bot. Spočítat se to přesně nedá,“ říká Tereza Čálková z Family Pointu. Vysvětluje, že swapování je nový trend nakupování pro lidi, kteří mají hluboko do kapsy. Využívají ho ale například i ti, kteří se chtějí zbavit věcí, které už nepotřebují. Největší zájem je podle Čálkové o dětské oblečení a boty. „Jsou to věci dnes poměrně drahé a děti z toho rychle vyrostou. Tak co s tím doma, když to jiným udělá radost," dodává Čálková.

Swap funguje na principu směnného obchodu. Dárci přinesou to, co jim doma přebývá. Samozřejmě použitelné a čisté. Odnesou si naopak to, co potřebují. Na swap zaplatí symbolické vstupné. Cestu do brodského swapu si našla například Eliška Hermannová. „Chodím do swapu ráda. Už jsem tady byla několikrát. Hledám originální kousky. Mikiny, kalhoty, svetry,“ říká studentka.

Swapování už patří ve Family Pointu k tradici. Koná se první tři dny v měsíci. Oblečení a boty, které si nikdo ze swapu neodnese, Family Point věnuje neziskovým organizacím pro potřebné. „Zájem mají například v diakonii Broumov, kde oblečení rozdají lidem bez domova nebo zpracují ve svých dílnách. Staré svetry zase chtějí zvířecí útulky jako pelíšky,“ dodává Čálková.