Swap v Brodě: výměnný obchod nabídne originalitu i oblečení pro děti

Dones, co chceš, vyber si, kolik uneseš a odnes si to za symbolickou dvacetikorunu. To je princip takzvaného swapu, tedy výměnného obchodu. Vyzkoušet si ho mohli návštěvníci Family Pointu v Havlíčkově Brodě v úterý pátého března. Další možnost mají zájemci i o den později.

Swapování v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni