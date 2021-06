Podle společnosti Automatizace železniční dopravy Praha, která semafory na silnici I/34 instalovala a pro Ředitelství silnic a dálnic je provozuje a spravuje, byl systém plně funkční. „Zřejmě došlo k tomu, že čidla nereagovala, protože voda šla z jiné strany a čidla nezasáhla,“ sdělil Martin Buček, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Při zkušebním provozu, kdy silnici pod viaduktem zaplnili vodou uměle, totiž systém fungoval. „Minulý rok semafory nefungovaly kvůli výpadku elektrické energie. Dodaly se tam tedy záložní zdroje. Pak udělali zkoušku, viadukt naplnili vodou a zjistili, že systém funguje,“ přemítal Martin Buček.

Dodal, že teď budou pracovníci zmíněné společnosti zjišťovat, proč tomu tak je a zabezpečení budou muset přizpůsobit nově vzniklým podmínkám.

Semafory nechalo město instalovat v roce 2018. „Řidiči netuší, že je tam až metr vody a pak s auty vod viaduktem zůstanou. My samozřejmě budeme urgovat Ředitelství silnic a dálnic, aby semafory zprovoznili a řádně je udržovali. Jinak nic dělat nemůžeme,“ řekl starosta Pelhřimova Ladislav Med.

Bouřky doprovázené deštěm a silným větrem zasáhly Vysočinu v pondělí odpoledne. V souvislosti s počasím zasahovali hasiči na Vysočině od pondělního odpoledne do úterní půl šesté ráno u sedmdesáti událostí.

Nejčastěji hasiči odstraňovali stromy a větve, které padly na komunikace a bránily tak plynulému provozu. „Popadané stromy byly i u nás, a to ve směru na Hodonín za Chlébské a taky na silnici, když se jede od Nedvědice. Byl totiž silný vítr. Naši hasiči tam byli likvidovat škody večer i potom ráno,“ přemítal Petr Bílek, starosta Skorotic na Žďársku.

V několika případech hasiči čerpali vodu ze zatopených sklepů domů a pročišťovali ucpané kanalizace. „Naši hasiči jeli do statku, kde byla zatopená bioplynová stanice na výrobu elektřiny. Pak si to převzali profíci. Naši pak jeli ještě do rodinného domu, kde byl zatopený sklep. Déšť byl u nás hodně intenzivní a přitom byly i velké poryvy větru,“ popsal pondělní situaci ve Ždírci na Jihlavsku tamní starosta Bohuslav Fiala.

Během pondělního podvečera řešili energetici na Vysočině devět poruch na vedení vysokého napětí, kdy bylo v jeden moment až sedm tisíc domácností bez dodávek elektrické energie. „To byla situace komplikovaná v Bystřici nad Pernštejnem. Během večera a noci pak došlo k poruchám na vedení vysokého napětí na Jihlavsku. Nejpostiženější lokalitou byl Hubenov a okolí. Tam poruchy trvaly od noci až do dopoledních hodin, než se nám je podařilo obnovit,“ informoval Roman Šperňák, mluvčí energetické společnosti Eg-d.

Dodal také, že kolem úterního poledne měli v kraji dodávky u všech odběratelů obnovené a poruchy se jim také podařilo vyřešit.