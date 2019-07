Nedávno navštívil spalovnu odpadů v holandském Niemegenu a podle jeho názoru není důvod se spaloven bát.

„Přesto si myslím, že ve třídění odpadů určitě budoucnost je. Vše to ale souvisí s tím, že třídění odpadů je ekologické pouze do chvíle, pokud je zájem o vytříděnou surovinu, to znamená, zároveň to, že je tato surovina levnější z vytříděných odpadů, oproti jiným zdrojům. Pokud tomu tak není, což je v této chvíli bohužel u velké části vytříděného materiálu, vstupují do hry dotace, které mají třídění zachránit a tam začíná problém,“ vysvětluje starosta Kamarád.

Třídění se podle jeho slov stalo Otesánkem požírající čím dál tím větší množství peněz mizejících v bezedných žaludcích různých "recyklačních, třídících a oběhových" agentur. „Abychom se pak nestačili divit, že se nevyužitelný plast nachází v závratných množstvích v mořích. Je to špinavý byznys se špinavým odpadem za peníze daňových poplatníků. Když říkám špinavý byznys, myslím tím, primárně ekologicky špinavý, jelikož každá koruna, která na dotacích na toto neekonomické třídění padne musí být zákonitě vydělána ekologicky nedotovanými špinavými zdroji,“ vysvětluje Kamarád. Tím pádem roztáčíme spirálu, kdy zvyšujeme produkci těchto ekologicky "špinavých zdrojů, jen abychom daně z nich vybrané využili na záchranu planety, kterou tím ničíme. „Myslím, že se v tomto chováme jako pokrytci, myslím že je třeba se ohlédnout nalít si čistého vína, ustřihnout tyto penězovody a začít se zajímat o skutečnou budoucnost likvidace odpadů,“ konstatuje Kamarád.

Nedávno navštívil spalovnu odpadů v holandském Nijemegenu. Spalovnu směsného komunálního odpadu, kde se spaluje odpad při 1200 °C starosta navštívil se samosprávou obce Mook, která je asi 25 kilometrů od Nijmegenu a je jednou z obcí, která se na stavbě spalovny podílela.

„Samozřejmě, že postavení spalovny bylo detailně probíráno s veřejností, ale parametry tohoto zařízení byly takové, že její stavba nevzbudila zásadní odpor. Provozovatelé deklarují, že výstup z komína vykazuje lepší hodnoty nebezpečných látek, než je ovzduší v okolí. Pravdou je, že samotné filtry zabírají prostor větší, než je Přibyslavská radnice. Zásadní problémy či odpor veřejnosti zde ale nebyl,“ konstatuje překvapivou skutečnost starosta Kamarád. Není to tak dlouho, kdy se hovořilo o stavbě spalovny v Jihlavě. Následovaly hysterické protesty různých ekologických aktivistů, petice a stížnosti.

Nicméně poté, co starosta Kamarád viděl spalovnu v Holandsku, nabízí se otázka, zda by se nebál postavit stejné zařízení v Přibyslavi, kdyby bylo dost peněz a možností.

„Tady nejde podle mne o finanční možnosti. Ty jsou podle mne až na posledním místě, byť tato stavba stála po přepočtu více jak miliardu Kč. Z hlediska životního prostředí bych se obdobné stavby nebál ať už v Přibyslavi, či kdekoliv jinde na Vysočině, naopak bych ji uvítal. V Přibyslavi však nedává smysl, protože jedním ze základních předpokladů ekonomičnosti obdobného zařízení je možnost využití tepla, kterou nemůže město velikosti Přibyslavi docílit. Spalovna v Nijemegenu spaluje okolo 550.000 t odpadu a tomu odpovídá i produkce tepla a energie,“ vysvětluje starosta. V současné době provozuje město Přibyslav vlastní skládku komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou. Skládka v Přibyslavi může se svou kapacitou vydržet do roku 2027 ale i výrazně déle, pokud na ní skládkování omezíme, to znamená, že by fungovala jen pro město Přibyslav.