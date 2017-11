Tanečnice z dětského domova si ze soutěže přivezly zlato

Nová Ves u Chotěboře - V taneční soutěži Domovy tančí 2017 si dívky z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře vedly na výbornou. Ve všech kategoriích, kterých se zúčastnily, získaly cenné kovy.

Tanečnice si ze soutěže přivezly dva bronzové poháry a jeden zlatý. „V kategorii scénický tanec jsme soutěžili se dvěma tanci. Díky vystoupení Titanium jsme vyhráli a s naší Keltskou show jsme obsadili krásné třetí místo,“ pochválil taneční lektor Ondřej Hašek.

Děvčata předvedla skvělé výkony. „Bronzovou příčku jsme obsadili i s vystoupením Zombie v kategorii hip hop, kde proti nám stálo dalších pět týmů. Věřil jsem ve skvělý výsledek holek. Zabojovaly a předvedly do té doby nejpovedenější verze svých vystoupení,“ doplnil Hašek.

„Musím se přiznat, že jsme v dobrá umístění doufali, vlastně jsme naši misi nazvali Jedeme pro medaile,“ souhlasila vychovatelka Kateřina Pešková, která má v domově na starosti kulturní činnost a děti jí neřeknou jinak než teta Katka.

„Holky s Ondrou cvičily pilně a jejich snaha byla po zásluze odměněna. Tréma a strach ale určitě byly,“ přiznala.

Na tanečním parketu se ale objevily hned čtyřikrát. „Před vyhlášením výsledků byla přidána ještě jedna kategorie, které se mohli zúčastnit úplně všichni od dětí přes vychovatelky až po moderátora. Pustila se hudba a každý se mohl na parketu vyřádit,“ vyprávěl Hašek.

Na medailových příčkách se dívky umístily už v předchozích ročnících, zlato však získaly až nyní. „Soutěže jsme se letos účastnili potřetí. První rok se děvčata umístila druhá s cikánským tancem, který nacvičovala se mnou. Loni byly holky opět druhé s orientálním tancem a třetí se umístilo naše duo Anička s Markétou v kategorii hip hop. Letos jsme pod Ondrovým vedením získaly konečně zlato,“ zavzpomínala Pešková.

Letošním vítězstvím ale s taneční soutěží nekončí. „Příští rok se určitě opět zúčastníme. V domově se ale děti hodně mění, tak uvidíme, jestli naše skupina vydrží. Já bych chtěla začít nacvičovat s menšími dětmi, aby se do tance také zapojily,“ nastínila plány domova Pešková.

Domovy tančí ale nejsou jedinou soutěží, do které se v Nové Vsi u Chotěboře chtějí přihlásit. „Plánujeme holky přihlásit i do několika soutěží mimo prostředí dětských domovů, aby okusily atmosféru i soutěživost za branami zařízení. Máme podporu vedení, které nám fandí, a za to mu patří náš dík,“ usmála se teta Katka.