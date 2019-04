S rodinou zamířil k břehům Sázavy také Ondřej Kolář z Okrouhlice. „Zapojujeme se pravidelně, co tady bydlíme. Takže už nějakým třetím čtvrtým rokem. Pomůžeme to tady vyčistit, protože po zimě je toho odpadu celkem hodně. Nacházíme hlavně hodně plastových a skleněných lahví,“ prozradil tatínek chlapečka, který mu zapáleně hlásil nalezené odpadky.

Právě dětí se tady v sobotu sešlo víc. Na úklid vyrazili i členové okrouhlického dětského klubu Mravenec. „Chceme, aby tady bylo čisto. Zároveň můžeme smysluplně strávit sobotu na čerstvém vzduchu a pobavit se s kamarády. Za mě je toto dobrá akce,“ pochválil jeden z členů Jan Císař.

Okrouhlických dobrovolníků přišly zhruba čtyři desítky, mezi nimi byl i starosta obce. „Ze začátku jsme si stýskali, že nikdo nechodí, a teď se nám splnil sen. Zapojili se hlavně mladí a děti jsou na to i docela pyšné. Když jsme se jich v pátek ptali, co budou dělat, tak jednohlasně odpovídaly: Jdem na Sázavu, to je jasný. To si myslím, že je velký úspěch,“ řekl s úsměvem Zdeněk Coufal z Okrouhlice, který se do akce Čisté řeky Sázava zapojuje od samého začátku.

Zhruba po hodince měli Okrouhličtí už první pytle naplněné. „Je dobré, že chodí hodně lidí. Skupinka před námi už má plný pytel, za námi toho mají už také hodně. Spoustu je toho schovaného pod vodou, respektive pod břehem. Od toho máme právě lodníky, aby to posbírali. Spolupráce tady funguje vážně perfektně,“ ocenil Kolář.

Nakonec ale žádný kuriózní odpad nenašli. „Vždy se něco najde, ale dřív toho byly fakt haldy. Teď už mám pocit, že je toho méně a je to v podstatě taková příjemná procházka. To je ale jen díky tomu, že chodíme pravidelně každý rok,“ dodal Coufal.

Sbíralo se například i v Ledči nad Sázavou, Perknově nebo Smrčné. „Dobrovolníků se v sobotu sešlo na všech úsecích dost a myslím, že si všichni akci užili. Kromě nich patří velký dík i technickým službám a Povodí Vltavy, kteří nám vždy pomohou s odpadem a jeho svozem,“ vyzdvihla koordinátorka Karolína Ortová z Královské stezky.

„Odpadu se posbíralo poměrně srovnatelné množství jako v předchozích letech. Pouze u měst je vždy odpadu více, například v Havlíčkově Brodě u stavebních parcel nebo v místech, kde se řeka blíží silnicím,“ informovala Ortová.