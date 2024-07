To je samozřejmě znát v boji o zákazníky, kterých je podle Kučery stále méně. „Je to čím dál horší. Čím dál víc lidí používá radši vlastní auto. Já taxikář před důchodem už nemám chuť postávat někde na náměstí a čekat na zákazníka. Mám mobilní telefon, kdo chce, zavolá mi,“ prohlásil.

Zlaté časy taxislužeb jsou už pryč. To si myslí Pavel Kučera z Havlíčkova Brodu který sedí za volantem svého taxíku víc než třicet let. Jak zdůrazňuje, situace v době, kdy začínal, a dnes se nedá srovnat. „Když jsem začínal, byli jsme ve městě taxikáři tak dva až tři. Dneska jsou to desítky,“ řekl Deníku.

Podle zkušeností Věry Pohankové z Havlíčkova Brodu není ve městě problém sehnat taxíka. „Na náměstí nebo u dráhy věčně někdo stojí. V pátek nebo v sobotu v noci je to horší, ale čekání netrvá dlouho. Já taxíkem moc nejezdím. Jen v nutných případech. Připadá mi to jako zbytečnost. Šetřím,“ prohlásila.

Mobilní aplikaci nepoužívá ani další taxikářská firma Exvex s.r.o. Podle majitele společnosti Josefa Matušky si zákazník služby objedná na čísle mobilního telefonu podle informací na webových stránkách. O podrobné informace v tisku nemá zájem.

Naopak Taxi Pája informuje zákazníka předem, že nástupní sazba pro všechny tarify je 20 korun. „Je to cena za nasednutí do vozidla, zapnutí taxametru a zahájení jízdy, popřípadě za pomoc při nastupování a vystupování zákazníka, naložení a vyložení zavazadel,“ upřesnil. Po městě je to 25 korun za kilometr. Mimo město to může být i 50 korun za kilometr pole vzdálenosti. Něco stojí i čekání. Průměrně 4 koruny za minutu.

Za víc než třicet let přibylo ve městě vozů taxislužeb, ale stále častěji se za volantem objevují ženy. Marie Pazderková jezdí v Brodě jako taxikářka pro taxi City dva roky. Podle jejího názoru zájem o jízdy taxíkem záleží hodně na ročním období. „O prázdninách je to horší, hodně lidí odjelo na dovolenou,“ poznamenala. Jak dodala, zájem o cesty taxíkem mají ve městě spíš mladí lidé za zábavou nebo senioři k cestě do nemocnice, nebo z nemocnice domů. Střední generace jezdí raději vlastním autem.

Provozování taxislužby je podle mluvčí městského úřadu Zuzany Melounové součástí koncesované živnosti „Kdo, v rámci této živnosti provozuje konkrétně taxislužbu, na živnostenském úřadě neevidujeme,“ sdělila Deníku. Naopak evidenci dopravců, kteří provozují taxislužbu, vede podle zákona dopravní odbor, který aktuálně eviduje oprávnění pro 50 subjektů.

„Z hlediska evidence vozidel, které musí být označené nálepkou taxislužby, tak pro tuto chvíli evidujeme 31. Jednotlivé cenové podmínky nabízených služeb nemonitorujeme,“ upřesnila.

Ve Světlé nad Sázavou nabízí služby taxikář Josef Uhlíř. „Světlá je malé město, takže na zavolání jezdíme kamkoliv v okrese i mimo okres po republice. Nepočítáme žádné nástupní sazby, ani čekání. Cenu zákazníkům sdělíme předem, ale podrobnosti s ohledem na konkurenci říkat nebudu,“ vysvětlil Deníku. Na otázku, kolik by stála cesta ze Světlé nad Sázavou do Havlíčkova Brodu odpověděl: „Čtyři sta padesát korun.“

Obecně platí čím menší město, tím je síť provozovatelů taxislužeb nižší, a zřejmě i zájem v oboru podnikat. „Zájemce o podnikání v oboru taxislužeb potřebuje náš souhlas,“ upřesnil Pavel Málek z odboru dopravy města Chotěboř. Jak dodal, v poslední době odbor udělil souhlas zhruba dvěma zájemcům. To ale neznamená, že do ulic skutečně vyjedou.

Jiří Novotný je rodák z Chotěboře, ale na otázku, kde je možné ve městě najít stanoviště taxíků, reagoval: „To opravdu nevím.“ Kontakty na dvě taxislužby, které nabízí internetový vyhledávač, už neexistují.