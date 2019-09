K novele zákona se politici rozhodli díky případu vražedkyně Petry Janákové, která otěhotněla ve vazební věznici v Hradci Králové, minulý pátek porodila a musela tak být dočasně propuštěna. „Propuštěná vězeňkyně nám běhá na svobodě bez dohledu. To bychom chtěli změnit,“ prozradila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Za vše mohla díra v zákonech. „V době, kdy se tvořily předpisy, s touto situací nikdo nepočítal, takže ji samozřejmě chceme vyřešit,“ podotkla Benešová. „Chceme iniciovat změny, aby takovéto nebezpečné osoby nemohly být propuštěny na svobodu a do jisté míry zneužívat díru v legislativě, která tady v současné době byla a kterou chceme zacelit,“ prohlásil generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal.

Na novele zákona pracuje jak Ministerstvo spravedlnosti ČR, tak Podvýbor pro vězeňství. „Předpokládáme, že ke konci října ho předložíme Poslanecké sněmovně,“ nastínil předseda podvýboru Petr Sadovský.

O propuštění bude rozhodovat hned několik faktorů. „Hlavním kritériem bude zájem dítěte, osobnost matky, závažnost a okolnosti spáchaného zločinu, za který byla odsouzena, a potřeba ochrany společnosti,“ vyjmenovala Benešová.

Když soud propuštění žen zamítne, stráví těhotenství za zdmi věznice. Dohlížet na ně bude zdravotnický personál z pánkrácké vězeňské nemocnice a samotný porod by pak proběhl na klinice v Praze. Poté by byly i s novorozencem převezeny do věznice ve Světlé nad Sázavou.

Ve Světlé kvůli tomu dokonce vznikají nové prostory pro matky s dětmi do jednoho roku. „V případě, že bude tato změna schválena, vězeňská služba vytvoří oddělení matek s dětmi. Náklady na vybudování budou oscilovat kolem čtrnácti milionů korun,“ sdělil Dohnal.

Světlá byla vybrána proto, že tady speciální oddělení pro matky s dětmi funguje už několik let. Zatím bylo určené ale jen matkám s dětmi od jednoho roku do tří let. „Po roce 2002 jsme začali přijímat odsouzené na specializované oddělení matek s dětmi. Zkušenosti tedy máme bohaté. Chceme, aby se dítěti dobře dařilo a aby nezaostávalo co do vývoje. Tomu předchází i určité naše požadavky a sledujeme mnoho kritérií. Jedním z nich je, jak matka o to své dítě pečovala před nástupem do výkonu trestu,“ vyložila ředitelka světelské věznice Monika Myšičková.

Ani těhotné vězeňkyně nebudou pro světelskou věznici novinkou. „Od roku 2004 máme dokonce i koncepci pro těhotné vazebně stíhané ženy a ženy s dětmi do jednoho roku. Zatím jsme přijaly dvě těhotné ženy,“ řekla Myšičková.

„Děti si z pobytu tady nic nepamatují a zažívají zde velmi hezké období plné aktivit. Snažíme se, aby děti byly socializované a nežily pouze za zdmi věznice. Navštěvují okolí, jezdíme na výlety, slavíme narozeniny, svátky, těšíme se na Vánoce, na Velikonoce a pořádáme i různá setkávání rodinných příslušníků. Koncept oddělení stojí na celodenní péči matky. Nemůže ho odložit do péče babiček jako v běžném životě, takže mezi ní a dítětem vzniká velmi silné pouto,“ upozornila Myšičková.

Kapacita oddělení je 15 žen. „Jsme na tento oddíl velmi hrdí. V současné době máme 14 žen a 16 dětí, z čehož jsou jedny dvojčata. Zájem je veliký a jsme za to rádi, protože to vnímáme i jako prostředek a nástroj k minimalizaci následné recidivy,“ popsala Myšičková.

Ve věznici se ocitla i jednatřicetiletá Lucie Adamová, která tady pobývá spolu se svým synkem Tomáškem, kterému budou dva roky. „Ve výkonu trestu jsem teď desátý měsíc. Jsem hrozně ráda, že můžu mít malého u sebe, protože jinak bych o něj přišla,“ svěřila se žena která byla odsouzená za majetkovou trestnou činnost.

Jejich režim ve věznici je v podstatě stejný jako u běžných rodin. „Chodíme si hrát ven na hřiště, odpoledne máme různé aktivity s paní vychovatelkou, kdy zpíváme, tancujeme… Občas jdeme i na procházku mimo věznici, byli jsme v zoo, na pohádkovém lese. To bývá moc hezké a vždy se na to těšíme,“ přiblížila Adamová.

S ostatními vězeňkyněmi a jejich dětmi si prý rozumí. „Panuje tady dobrá atmosféra. Nevím, jestli mohu ostatní ženy nazvat přímo kamarádkami, ale už jen kvůli dětem spolu vycházíme dobře,“ dodala odsouzená maminka.

Rodinné prostředí doplňuje i speciální režim. „Ženy nechodí v erárním oblečení, ale v civilním. Každá matka má pro sebe jednu ložnici a mohou se po tomto oddělení pohybovat prakticky bez omezení,“ komentovala mluvčí věznice Jana Rajdlová.