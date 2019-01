Přibyslav - Hlavní téma roku 2019 Národního památkového ústavu se jmenuje Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech. Téma je určeno pro období 1. ledna 2019 až 1. března 2020 a má jistý vztah k hornímu Posázaví, zejména k Přibyslavi, Žďáru nad Sázavou, Polné, Pohledu a Krucemburku.

Dynastie Clam-Gallasů významnou dobu vlastnila přibyslavský zámek postavený Zachariášem z Hradce, jeho poslední majitelkou byla příslušnice rodu Clam-Gallasů - Klotilda Festetics de Tolna, narozená 5. září 1859 v Liberci, zemřela 8. listopadu 1947 ve Vídni jako poslední ze svých sourozenců. Národní památkový ústav uvádí, že rod Gallasů a Clam-Gallasů je dnes spojován především se severními Čechami, avšak jeho působnost lze vztáhnout téměř na celou tehdejší monarchii. Jeho členové jsou jako úředníci u dvora neodmyslitelně spjati s Vídní i s Prahou. V obou městech je reprezentují výstavné paláce – klasicistní Clam-Gallasovský palác ve Vídni a umělecky velice cenný pražský barokní Clam-Gallasův, resp. Gallasův palác. V Praze tento rod připomíná i romantická zahrada Klamovka.



Příslušníci rodu byli příbuzensky provázaní i s dalšími významnými rodinami habsburské monarchie, jako byli Schwarzenbergové, Dietrichsteinové, Colonna-Felsové, Kinští, Liechtensteinové, Auerspergové, Sporckové, Clary-Aldringenové, Mitrovští, Colloredo-Mansfeldové a další.Jejich osudy byly protkány různými příběhy celé tehdejší monarchie. Účastnili se korunovací, císařských zahraničních cest, diplomatických misí či válek. Výrazně se angažovali také v umění a charitě. Jejich jméno je neodmyslitelně spjato s takovými velikány hudby, jako byl Wolfgang Amadeus Mozart či Ludwig van Beethoven, nebo malíři Josef Führich, Josef Bergler či sochař Heinrich Karl Scholz. Clam-Gallasové stáli u zrodu Společnosti vlasteneckých přátel umění, Vlasteneckého muzea v Čechách, pražské konzervatoře a mnohých jiných institucí podobného věhlasu. V regionech se zasadili o výraznou stavební činnost, podporu barokní zbožnosti, lesního hospodářství či lázeňství. Z osobností rodu, které Národní památkový ústav jmenovitě připomíná, jsme vybrali dva muže:





Eduard Clam-Gallas (1805-1891)



Dědicem a pokračovatelem rodu se stal poté, co jeho starší bratr Vilém (1801–1822) podlehl nervové horečce.Eduard již jako mladík vstoupil do armády, přičemž se proslavil nejvíce během potlačení povstání v Itálii v roce 1848. Za zásluhy o monarchii získal v roce 1862 Řád Zlatého rouna.

Ke zlomu v jeho kariéře došlo v roce 1866, kdy jej v několika bitvách porazili Prusové. Ze strany veřejnosti za toto sklidil obrovskou kritiku, byl označován za neschopného, skládaly se o něm kramářské písně, vycházely neuctivé novinové články, a v pražském paláci mu dokonce vytloukli okna. Proto se rozhodl odejít do penze.

Se svou ženou Klotildou z Dietrichsteina (1828–1899) se přestěhoval na zámek Frýdlant. Začal se věnovat rekonstrukci svých sídel – Liberce, Grabštejna a Lemberka. Přestavěl zámek Frýdlant a založil lovecký zámeček Nová Louka v Jizerských horách (dnes tzv. Šámalova chata).

Manželka přinesla věnem statky Žďár nad Sázavou, Přibyslav, Polná, Krucemburk, vídeňský dietrichsteinský palác na Währingerstrasse, hrad Dietrichstein a 24. prosince 1864 od hraběte Evžena Silva-Tarouccy koupila zámek Pohled.





Franz Clam-Gallas (1854-1930)



Posledního muže rodu zajímalo zejména lesní hospodářství. Ve volném čase se věnoval jezdectví a dalším sportům; ve Vídni založil první tenisový klub a byl také členem automobilového či golfového klubu.Nemalé finanční částky věnoval na opravy kostelů, provoz škol, podporu spolků, sociální zajištění svých zaměstnanců. Po vzniku samostatného Československa mu chyběly peníze na tyto aktivity, což mu činilo „těžkou hlavu“. Pozemková reforma jej připravila o více než polovinu majetku.

Zemřel v roce 1930 jako poslední člen svého rodu – proto byl při pohřbu rodový erb nesený vzhůru nohama.

Z manželství s Marií Hoyos-Sprinzenstein (1858–1938) se nenarodil jediný syn, pouze sedm dcer. Rod Clam-Gallasů vymřel po meči a pokračoval již jen v ženské linii. Manželé zplodili sedm dcer – Kristýnu, Eleonoru (domácky Lori), Eduardinu (domácky Edinu), Gabrielu, Marii (domácky Itschi), Klotildu a Sofii.

Právě Klotilda, která se po provdání za uherského šlechtice psala Festetics de Tolna, do roku 1923 vlastnila přibyslavský zámek. Nedaleký zámek v Pohledu v jejich rukou zůstal déle, do znárodnění v roce 1945.



Rok Gallasů a Clam-Gallasů vyvrcholí velkou výstavou



Tématický rok bude oficiálně zahájen v březnu 2019 v Nosticově paláci. Stěžejními objekty v rámci Národního památkového ústavu budou hrad a zámek Frýdlant, hrad Grabštejn a zámek Lemberk s akcemi konanými v průběhu celé sezony.K dostání budou sběratelské vstupenky, výroční turistické známky a absolventské turistické vizitky nově vydané v souvislosti s tímto rokem. Vyvrcholením celého roku bude expozice Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách v Oblastní galerii Liberec. Výstava začne vernisáží 13. prosince 2019 a potrvá až do 1. března 2020.

Návštěvníci se komplexně seznámí s rodinou Gallasů a Clam-Gallasů od Matyáše Gallase (1588–1647) až po sedm dcer posledního mužského člena rodu Franze Clam-Gallase (1854–1930). Představen bude jejich soukromý život, ale také činnost politická, hospodářská a kulturní.

Nejvíce prostoru získá osoba Jana Václava z Gallasu, slavného císařského diplomata a místokrále Neapolského, neboť si letos připomínáme 300 let od jeho úmrtí v Neapoli.Kromě toho výstava ukáže působnost rodu v oblasti vojenství, dobročinnosti, hudby, divadla, výtvarného umění.

K vidění budou rodové portréty v nadživotní velikosti, předměty denní potřeby, nábytek z rodových zámků atp. Nebudou chybět ani komentované prohlídky, edukační programy či vzdělávací koutek pro děti.

Výstava vzniká v dikci Národního památkového ústavu ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec, Ústavem dějin umění Akademie věd ČR a Technickou univerzitou v Liberci.

Do projektu jsou zapojeny další zámky ve správě Národního památkového ústavu, státní a soukromé objekty.

Patronát nad tímto projektem/rokem převzal Nadační fond Clam-Gallas Stiftungsfonds, založený v roce 2015 potomky Clam-Gallasů.

Ivo Havlík