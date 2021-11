Všechno lehlo popelem. Střecha shořela a podlahy nahoře jsou zdevastované. Dům je prázdný. Je to už půl roku, kdy se Šupichova vila v Havlíčkově Brodě ocitla v plamenech. V pondělí 15. listopadu majitel vily Petr Švec kontaktoval Deník a oznámil: „Ten požár se mi nelíbí. Je na něm něco divného.“

Petr Švec pronajal horní patro vily společnosti Habich s.r.o. se sídlem v Pelhřimově. „Společnost měla patro užívat dle kolaudačního rozhodnutí. Část k bydlení, část jako kanceláře. Požár ve vile vznikl v části, která nebyla určena k bydlení. Přesto tam bezdomovec M.P. který požár údajně způsobil, bydlel. Pokud vím, je, nebo byl ve vyšetřovací vazbě,“ řekl Petr Švec.

Jak dodal, způsob, kterým požár vznikl, se mu vůbec nelíbí. „Požár vznikl na třech místech současně. To je zvláštní. Jen bych chtěl poznamenat, že před požárem jsem se chtěl s firmou Habich rozloučit, protože jsme spolu již delší dobu z různých důvodů nevycházeli. Například jeden z jejich nájemníků do vily zatáhl štěnice. V době, kdy vila shořela probíhala zrovna mezi mnou a společností Habich výpovědní lhůta,“ doplnil.

Petr Švec prý od té doby dostává různé nabídky aby Šupichovu vilu prodal. „Pozemky mají přes 4000 metrů čtverečních. Zájemci chtějí koupit celou vilu i s pozemky. A že chtějí ty pozemky nezapomenou zdůraznit. Oficiálně ty nabídky jdou z různých míst, ale já si myslím, že za nimi stojí jeden konkrétní člověk,“ zdůraznil.

Petr Švec ale vilu v žádném případě prodávat nechce. „Škoda na vile je přes 11 milionu. Podle policie bych měl požadovat náhradu škody po tom člověku, který požár údajně způsobil. To je směšné. Ten člověk je bezdomovec. Podle mého názoru je za škodu odpovědná společnost Habich, která tam toho bezdomovce ubytovala v rozporu se smlouvou,“ vysvětlil.

Požár Šupichovy vily



K požáru došlo: neděle 6. června před půl třetí ráno



Škoda: 11,6 milionu



Evakuováno: 27 osob, dvě skončily v péči zdravotníků



Zasahovalo: devět hasičských jednotek



Aktuální stav: věc šetří policie

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství policie Jihlava.

Společnost Habich jejímž majitelem je Arnošt Habich podobné spekulace odmítá. „Cítím se dotčen. Pokud má pan Švec nějaké domněnky ohledně celé věci, je tu policie. S ní by to měl řešit. Já se k tomu vyjadřovat nebudu. Pokud vím, policie to šetří,“ konstatoval.

Brodští kriminalisté se v souvislosti s vyšetřováním červnového požáru Šupichovy vily v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě se obrátili v listopadu s výzvou na veřejnost. „Cílíme především na osoby, které byly ubytované v této vile, a to k šestému červnu letošního roku. Výzva je určena také osobám, přítomným na místě v době požáru této vily dne,“ upřesnila policejní mluvčí Dana Čírtková. Cílem policie je zisk dalších informací k požáru a právě tyto osoby by mohly kriminalistům nahlásit případné vzniklé škody.

Hořet ve vile tehdy začalo krátce před půl třetí ráno. Na místě zasahovaly tři profesionální jednotky a šest sborů dobrovolných hasičů. Ti tehdy museli evakuovat dvacet sedm osob, přítomných v tamější ubytovně. Podle mluvčí Dany Čírtkové bezdomovec o kterém je řeč je vyšetřován pro obecné ohrožení z nedbalosti. „Pokud majitel vily má nějaké konkrétní informace, měl by se obrátit na policii, ne na tisk,“ zdůraznila.

Zdeněk Havlíček, jednatel společnosti Brodská plynárenská, popsal následky požáru Šupichovy vily v havlíčkobrodské Nádražní ulici. Právě jeho firma totiž byla jedna z těch, které v budově sídlily. „Bude trvat hodně dlouho, než se to povede dát do původního stavu,“ poznamenal. Nájemníci přišli při požáru o všechno. „Kanceláře tam mělo šest našich zaměstnanců. Každý měl svou tiskárnu, počítač, dva monitory… Byla tam i televize, skenery, obrazy, nábytek na míru… Osobně materiální škodu odhaduji na šest set tisíc korun,“ odhadl Havlíček.

Petr Švec chce poškozenou vilu obnovit. Popsal Deníku jak s ní naloží. „Do vily nikdo nesmí. Nechal jsem ji hlídat. Mám projekt na krov. Podkroví chci předělat na byty. Přízemí a první patro chci mít jako kanceláře. Část financí mám šanci získat v formě dotace od Ministerstva kultury určené na obnovu památek,“ upřesnil.