„Soutěží vždy tříčlenný tým složený ze starosty a dvou zastupitelů. Podmínkou je také účast jedné ženy v každém družstvu,“ přiblížil akci Václav Venhauer, předseda Svazku obcí Podoubraví, který ji každoročně vyhlašuje.

Starostovské klání ale není jen pro zástupce obcí. Přijít fandit a povzbuzovat svůj tým k lepším výsledkům, mohou i obyvatelé jednotlivých měst a obcí.

Účastníci se sejdou ve vepříkovském hasičském areálu, a to za každého počasí. „Náhradní variantu nemáme, ale doufáme, že pršet nebude. To by musel přijít opravdu nějaký přívalový déšť, abychom naše plány přehodnotili,“ řekl starosta Vepříkova Petr Bárta.

Také letošní soutěžní disciplíny jsou v režii Vepříkovských. „Co konkrétně kolegy čeká, ale nesmím prozradit. Mohu jen říct, že to nebude nic těžkého a občas se u toho i pobaví,“ prozradil u úsměvem Bárta.

Místa, kde se víceboj koná, se každý rok mění. Většinou je to obec, která si v posledním ročníku vedla nejlépe a nebo která akci ještě nepořádala.

„Nápad uspořádat kulturně, sportovně, společenskou akci, při které by se pobavili všichni bez rozdílu věku, přišel už v době, kdy svazek vznikal. Nultý ročník Podoubravského víceboje se konal v roce 2007 v Jeřišně,“ zavzpomínal Venhauer.