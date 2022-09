Ne každý si však může vzít na sebe dva svetry a sedět v chladném bytě. Například rodiny s malými dětmi topit musí. „Naše Adélka si stejně jako jiné děti hraje na podlaze. Nemůžeme mít v pokoji osmnáct stupňů a taky nemůže být nabalená jako pumpa. Topit tedy budeme muset. Ale i tak si myslím, že u nás je cena tepla ještě přijatelná. Muselo by to skočit opravdu vysoko, abychom to přestali zvládat,“ zamyslela se maminka Klára Venhodová z Třebíče.

Většina bytových domů v Třebíči a Pelhřimově využívá k vytápění obnovitelné zdroje. Skokový nárůst cen plynu se místních tepláren tedy přímo netýká, ale i je zasahuje celorepubliková inflace. Kvůli ní například zdražují jejich dodavatelé. „V současné době jsme schopní pokrýt více než devadesát procent objemu dodávek tepla právě obnovitelnými zdroji. Bohužel ale v dnešní turbulentní době nejsme schopní cokoliv předvídat. K výrobě tepla používáme biomasu v podobě dřevní štěpky a slámy. Tu nakupujeme průběžně, ale naši dodavatelé její ceny také zvyšují v důsledku inflace,“ vysvětlil jednatel třebíčské společnosti TTS energo Richard Horký mladší. O případném zvýšení cen pro Třebíčany se podle něj rozhodne až v listopadu. Nyní zde jeden gigajoule (GJ) vyjde i s daní na něco přes šest set korun.

Lidé se vrací k topení dřevem. Sehnat na Jihlavsku kominíka hned je nemožné

Podobnou cenu platí i lidé v Havlíčkově Brodě, zato ve zmiňované Chotěboři je téměř dvojnásobná. Odběratelé tam za GJ dají 1100 korun. K vytápění v Chotěboři používají plyn. „Ten pro příští rok ještě nakoupený nemáme, protože se s ním nyní dlouhodobě neobchoduje. Ale vláda zastropuje ceny elektřiny a plynu na šesti a třech korunách, a tak můžeme odhadnout, že se cena tepla pro příští rok bude pohybovat pod hranicí dvou tisíc korun za GJ včetně daně,“ nastínil starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Ve Žďáře nad Sázavou nyní lidé platí za jeden GJ přes osm set korun tamní společnosti SATT. Ta nyní uvažuje nad možností přejít na jiný zdroj paliva. „V příštím roce očekávám určité zdražení. Bude záležet na tom, jaké primární palivo se pro výrobu tepla bude ve Žďáře z větší části používat. Tedy zda stávající plyn, nebo uhlí,“ sdělil za podnik SATT ředitel jeho teplárenské divize Jiří Malý. Právě uhlí je totiž levnější než plyn.

V Jihlavě zatím také nevědí, kolik lidé za teplo zaplatí. Ředitel Jihlavských kotelen Jan Diviš ale před několika dny rozeslal předsedům společenství vlastníků bytových jednotek otevřený dopis, ve kterém je varuje před rostoucími cenami. Ty podle něj mohou být od příštího roku až trojnásobné oproti dnešku. Pro každou domácnost to znamená desetitisícové nárůsty nákladů. Zároveň jim radí, jak šetřit s energiemi. „Je potřeba si uvědomit, že při napuštění plné vany může být spotřeba teplé vody šedesát či sedmdesát litrů. A při očekávaných cenách plynu to bude znamenat náklad asi padesát korun na jednu vanu,“ uvedl v dopise Diviš.

Zde je otevřený dopis šéfa Jihlavských kotelen.