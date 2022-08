Je to výtěžek letošního benefičního koncertu pěveckého sboru Jasoň. Částku tvoří vstupné na koncert a příspěvek členů sboru. „Rozhodli jsme se, že letos využijeme peníze na nákup tabletů pro pacienty na onkologický stacionář. Máme zde připojení k internetu, a tak si pacienti budou moci při infuzní terapii zvolit na tabletu program dle vlastní volby a to diskrétně do sluchátek, " sdělila primářka Havlíčková.